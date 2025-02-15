Бюджетні курорти за системою "все включено" – куди поїхати влітку 2025

Курорт у Болгарії. Фото: Tripadvisor

Влітку хочеться ніжитися на пляжі під сонцем, куштувати смачні коктейлі біля басейну, насолоджуватися красою природи й архітектури, плавати в лазурному морі тощо. Тож саме час планувати поїздку на курорт, який працює за системою "все включено". Туристам не доведеться витрачати "всі гроші світу", бо існує чимало бюджетних варіантів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть відпочити влітку за системою "все включено".

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Система "все включено" (All Inclusive) передбачає забезпечення гостей готелю основними послугами, за які не потрібно додатково платити. Тобто в обслуговування входить триразове харчування, безплатні напої та закуски, розваги на території закладу, деякі інші сервіси. Заплативши за путівку, туристам не треба хвилюватися про непередбачувані витрати, бо всім необхідним забезпечить готель.

Бельдібі, Туреччина

Невелике курортне селище розташовується між Кемером та Анталією. Як усі популярні пляжні місця Туреччини, Бельдібі приваблює відпочивальників чистим морем, мальовничими пейзажами, гальковими пляжами. Один із відомих готелів за системою "все включено" — Nex Royal Beach Hotel — пропонує туристам чимало розваг, наприклад, відкритий басейн, фітнес-центр, аквапарк і сад. Відстань до пляжу становить лише 200 метрів. 7-денна путівка на двох обійдеться орієнтовно в 30 000 грн.

Відпочинок у Туреччині (Бельдібі). Фото: Tripadvisor

Сонячний берег, Болгарія

Розташований на чорноморському узбережжі, найбільший курорт Болгарії відомий широкими піщаними пляжами, теплим морем, активним нічним життям, доступом до різноманітних розваг тощо. Туристи всіх вікових категорій знайдуть, чим зайнятися. Готель Mena Palace чудово підійде людям, які прагнуть насолодитися всіма зручностями курорту. Відпочинок протягом 7 днів влітку 2025 року коштує 30 000 грн.

Курорт у Болгарії (Сонячний берег). Фото: Tripadvisor

Дуррес, Албанія

Це друге за величиною місто Албанії, розташоване на узбережжі Адріатичного моря. Воно приваблює гостей унікальними культурними пам’ятками, чистими пляжами, смачною кухнею і незабутньою атмосферою. Підходить як для молодіжного відпочинку (багато нічних закладів, активних розваг), так і для звичайного релаксу біля морської води. Навколишні готелі працюють за системою "все включено", але послуги коштують недорого — в середньому 29 000-33 000 грн за 7 днів.

Відпочинок в Албанії (Дуррес). Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, деякі туристичні місця можуть бути небезпечними для відпочивальників, які подорожують наодинці. Наприклад, через популярність Риму серед іноземців там з’явилося багато кишенькових злодіїв і шахраїв, які чекають нагоди обікрасти неуважних туристів.

Також ми писали, що Північна Корея планує відкрити курорт Kalma Beach для туристів, який вміщує до 10 000 відпочивальників. Першими гостями стануть росіяни, які приїдуть на локацію в липні 2025 року.