Бюджетные курорты по системе "все включено" – куда поехать летом 2025

Курорт в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Летом хочется лежать на пляже под солнцем, пробовать вкусные коктейли возле бассейна, наслаждаться красотой природы и архитектуры, плавать в лазурном море. Поэтому самое время планировать поездку на курорт, который работает по системе "все включено". Туристам не придется тратить "все деньги мира", ведь существует немало бюджетных вариантов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут отдохнуть летом по системе "все включено".

Читайте также:

Три бюджетных курорта в 2025

Система "все включено" (All Inclusive) предусматривает обеспечение гостей отеля основными услугами, за которые не нужно дополнительно платить. То есть в обслуживание входит трехразовое питание, бесплатные напитки и закуски, развлечения на территории заведения, некоторые другие сервисы. Заплатив за путевку, туристам не надо волноваться о непредвиденных расходах, потому что всем необходимым обеспечит отель.

Бельдиби, Турция

Небольшой курортный поселок располагается между Кемером и Анталией. Как все популярные пляжные места Турции, Бельдиби привлекает отдыхающих чистым морем, живописными пейзажами, галечными пляжами. Один из известных отелей по системе "все включено" — Nex Royal Beach Hotel — предлагает туристам немало развлечений, например, открытый бассейн, фитнес-центр, аквапарк и сад. Расстояние до пляжа составляет всего 200 метров. 7-дневная путевка на двоих обойдется ориентировочно в 30 000 грн.

Отдых в Турции (Бельдиби). Фото: Tripadvisor

Солнечный берег, Болгария

Расположенный на черноморском побережье, крупнейший курорт Болгарии известен широкими песчаными пляжами, теплым морем, активной ночной жизнью, доступом к разнообразным развлечениям и тому подобное. Туристы всех возрастных категорий найдут, чем заняться. Отель Mena Palace прекрасно подойдет людям, которые стремятся насладиться всеми удобствами курорта. Отдых в течение 7 дней летом 2025 года стоит 30 000 грн.

Курорт в Болгарии (Солнечный берег). Фото: Tripadvisor

Дуррес, Албания

Это второй по величине город Албании, расположенный на побережье Адриатического моря. Он привлекает гостей уникальными культурными достопримечательностями, чистыми пляжами, вкусной кухней и незабываемой атмосферой. Подходит как для молодежного отдыха (много ночных заведений, активных развлечений), так и для обычного релакса у морской воды. Отели вокруг работают по системе "все включено", но услуги стоят недорого — в среднем 29 000-33 000 грн за 7 дней.

Отдых в Албании (Дуррес). Фото: Tripadvisor

Напомним, некоторые туристические места могут быть опасными для отдыхающих, путешествующих в одиночку. Например, из-за популярности Рима среди иностранцев там появилось много карманников и мошенников, которые ждут случая обокрасть невнимательных туристов.

Также мы писали, что Северная Корея планирует открыть курорт Kalma Beach для туристов, который вмещает до 10 000 отдыхающих. Первыми гостями станут россияне, что приедут на локацию в июле 2025 года.