Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Бюджет не пострадает — три курорта по системе "все включено" arrow

Бюджет не пострадает — три курорта по системе "все включено"

22 февраля 2025 10:39
Елизавета Супивская - редактор
Лучшие курорты по системе "все включено" – какое направление выбрать летом 2025
Отель и пляж на курорте. Фото: Tripadvisor
Елизавета Супивская - редактор

Лучший сезон для отдыха на море — это лето. Если хотите беззаботно провести время, не думая о лишних финансовых хлопотах, стоит выбрать бюджетный курорт по системе "все включено". Достаточно заплатить только за путевку и наслаждаться комфортом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда украинцам поехать летом 2025 года по системе "все включено".

Читайте также:

Курорты по системе "все включено"

Предполагается, что гостям отеля нужно заплатить только за проживание, а дополнительные услуги уже включены в стоимость. То есть оплачивать питание и развлечения не придется, так как обслуживание покрывает все базовые потребности. Конечно, путевки могут стоить недешево, но существует немало бюджетных вариантов для отдыхающих.

  • Чань, Черногория

Это небольшой курортный городок, в котором расположен один из самых красивых пляжей Черногории — Жемчужный (Biserna obala). Свое название получил благодаря форме галечного покрытия, которое напоминает россыпи жемчуга. На курорте удобно отдыхать всей семьей, поскольку там развита туристическая инфраструктура. Летняя поездка на 7 дней обойдется в 28 000 грн и больше (для двоих).

 

Чань, Чорногорія
Городок Чань в Черногории. Фото: Tripadvisor
  • Монастир, Тунис

Когда-то это был обычный рыбацкий порт, а сегодня — популярный туристический курорт. Он входит в перечень лучших мест для отдыха у Средиземного моря. Может похвастаться опрятными пляжами, чистой голубой водой, удобными отелями, вкусной едой и разнообразными развлечениями. Путешествие будет стоить ориентировочно 31 000 грн на двоих.

 

Монастір, Туніс
Курорт Монастир в Тунисе. Фото: Tripadvisor
  • Шарм-эль-Шейх, Египет

Туристический центр Красного моря, расположенный на юге Синайского полуострова. Об этом курорте знают все отдыхающие, потому что он привлекает бюджетными ценами в сочетании с максимальным комфортом и множеством вариантов развлечений. Любители активностей могут попробовать силы в дайвинге, а ценители ночной жизни — посетить клуб. Летом за путевку на 7 дней придется заплатить от 33 000 грн.

 

Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Знаменитый Шарм-эль-Шейх в Египте. Фото: Tripadvisor

Напомним, туристов на популярном португальском курорте Албуфейра могут оштрафовать на 1 500 евро. Столько придется заплатить отдыхающим, которые будут гулять по городу в одном купальнике, бикини или шортах для плавания.

Также мы писали, что в Испании существует райский туристический уголок, где можно недорого отдохнуть. Кемпинг Kampaoh Ría de Vigo с роскошным пляжем Тиран обойдется всего в 1 000 грн за одну ночь. Также доступны палатки, в которых можно насладиться красотой побережья.

туристы поездки отдых курорты цены
Реклама
Реклама
Реклама