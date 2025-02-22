Лучшие курорты по системе "все включено" – какое направление выбрать летом 2025

Отель и пляж на курорте. Фото: Tripadvisor

Лучший сезон для отдыха на море — это лето. Если хотите беззаботно провести время, не думая о лишних финансовых хлопотах, стоит выбрать бюджетный курорт по системе "все включено". Достаточно заплатить только за путевку и наслаждаться комфортом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда украинцам поехать летом 2025 года по системе "все включено".

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Курорты по системе "все включено"

Предполагается, что гостям отеля нужно заплатить только за проживание, а дополнительные услуги уже включены в стоимость. То есть оплачивать питание и развлечения не придется, так как обслуживание покрывает все базовые потребности. Конечно, путевки могут стоить недешево, но существует немало бюджетных вариантов для отдыхающих.

Чань, Черногория

Это небольшой курортный городок, в котором расположен один из самых красивых пляжей Черногории — Жемчужный (Biserna obala). Свое название получил благодаря форме галечного покрытия, которое напоминает россыпи жемчуга. На курорте удобно отдыхать всей семьей, поскольку там развита туристическая инфраструктура. Летняя поездка на 7 дней обойдется в 28 000 грн и больше (для двоих).

Городок Чань в Черногории. Фото: Tripadvisor

Монастир, Тунис

Когда-то это был обычный рыбацкий порт, а сегодня — популярный туристический курорт. Он входит в перечень лучших мест для отдыха у Средиземного моря. Может похвастаться опрятными пляжами, чистой голубой водой, удобными отелями, вкусной едой и разнообразными развлечениями. Путешествие будет стоить ориентировочно 31 000 грн на двоих.

Курорт Монастир в Тунисе. Фото: Tripadvisor

Шарм-эль-Шейх, Египет

Туристический центр Красного моря, расположенный на юге Синайского полуострова. Об этом курорте знают все отдыхающие, потому что он привлекает бюджетными ценами в сочетании с максимальным комфортом и множеством вариантов развлечений. Любители активностей могут попробовать силы в дайвинге, а ценители ночной жизни — посетить клуб. Летом за путевку на 7 дней придется заплатить от 33 000 грн.

Знаменитый Шарм-эль-Шейх в Египте. Фото: Tripadvisor

Напомним, туристов на популярном португальском курорте Албуфейра могут оштрафовать на 1 500 евро. Столько придется заплатить отдыхающим, которые будут гулять по городу в одном купальнике, бикини или шортах для плавания.

Также мы писали, что в Испании существует райский туристический уголок, где можно недорого отдохнуть. Кемпинг Kampaoh Ría de Vigo с роскошным пляжем Тиран обойдется всего в 1 000 грн за одну ночь. Также доступны палатки, в которых можно насладиться красотой побережья.