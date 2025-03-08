Бюджетный отдых на курорте – куда поехать по системе "все включено" в 2025

Пляжный отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Весна — лучшее время для планирования летнего отдыха, ведь можно заранее выбрать курорт и забронировать комнаты в отеле, не переплачивая за проживание. Украинцам выгоднее обратить внимание на места, где обслуживают по системе "все включено", поскольку можно не волноваться за дополнительные расходы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие бюджетные направления выбрать летом 2025 года.

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Это означает, что полноценное питание включено в стоимость проживания. То есть не надо отдельно откладывать деньги, дабы поесть в ресторане/кофейне. Некоторые отели также обеспечивают отдыхающих доступом к местным развлечениям.

Мы нашли для украинцев три недорогих курорта, которые работают по системе "все включено". Стоимость семидневной путевки для двоих немного варьируется в зависимости от направления.

Кассандра, Греция

Это ответвление полуострова Халкидики, которое считают одним из самых популярных мест для отдыха. Его омывает Эгейское море — кристально чистое и теплое. Туристы могут поселиться как в крупных гостиничных комплексах, так и простых семейных коттеджах. С бурной ночной жизнью на полуострове мало что способно сравниться. Летняя поездка за 7 дней обойдется украинцам в 38 000 грн.

Отдых на полуострове Кассандра в Греции. Фото: Tripadvisor

Святой Константин и Елена, Болгария

Старейший курорт на черноморском побережье Болгарии, который основали в далеком 1908 году как бальнеологический центр. Свою популярность он получил благодаря уникальному сочетанию чистого горного воздуха с минеральными источниками и морем. Отдыхающие могут насладиться природными парками, морским берегом и тихими заливами. Стоимость путевки — от 21 000 грн.

Курорт Святых Константина и Елены в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Протарас, Кипр

Курорт расположен на юго-восточном побережье острова Кипр. Его туристическая инфраструктура впечатляет: современные гостиничные комплексы, множество баров и ресторанов, золотые песчаные пляжи, кристально чистая вода Средиземного моря, многообразие пляжных видов спорта. Для любителей активного отдыха доступны дайвинг-центры. Поездка обойдется ориентировочно в 40 000 грн.

Курортный поселок Протарас на Кипре. Фото: Tripadvisor

Напомним, горнолыжный курорт Буковель привлекает туристов в течение всего года. Не помешает узнать, сколько стоит проживание в отелях. На выбор отдыхающих — бюджетные и премиум-отели, а также помещения в среднем ценовом сегменте.

Также мы писали, в какую сумму обойдется отдых на живописной Мальте. Туристка рассказала, что за билеты из Будапешта отдала 7 377 грн, а проживание в арендованной квартире обошлось в 2 676 грн за четыре ночи. Отдельно стоит учесть питание и проезд в транспорте.