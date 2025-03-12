Розпалювання багаття в парку — яке покарання загрожує українцям у 2025

Багаття в парку. Фото: Pexels

Взимку штрафи за розпалювання багаття в недозволеному місці були неактуальні, проте весна — сезон шашликів. Смажити м'ясо дозволяють не всюди, оскільки закон вимагає дотримуватися правил пожежної безпеки. Часто багаття розпалюють у паркових зонах, що карається значною фінансовою санкцією.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які в Україні штрафи за багаття у міських парках.

Читайте також:

Що загрожує за багаття у парках

Чинне законодавство України забороняє розведення вогню на території зелених насаджень, тобто в паркових зонах (окрім спеціально відведених локацій відпочинку). Існує стаття 152 Кодексу про адміністративні правопорушення, в якій йдеться:

"Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, ФОПів — від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів".

Отже, громадян штрафують на 340-1360 грн, а посадовців і підприємців — на 850-1700 грн. Окремо визначена стаття 77-1 КУпАП, за якою настає адміністративна відповідальність у випадку самовільного випалювання рослинності чи її залишків. Такі дії, скоєнні в парках, караються штрафами в розмірі:

від 3 060 до 6 120 грн — для громадян;

від 15 300 грн до 21 420 — для посадових осіб.

Загалом органи місцевого самоврядування мають повноваження на власний розсуд ухвалювати правила благоустрою. Це стосується і розпалювання багаття у парках чи інших місцях із зеленими насадженнями. Так само заборонено залишати непогашені сірники/недопалки, тканину з горючими речовинами. Ці речі здатні спровокувати виникнення вогню.

Чимало парків містять відведені для відпочинку зони, де дозволено встановлювати мангали. Необхідно дотримуватися норм пожежної безпеки, щоб уникнути штрафів за несанкційоване розведення багаття.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, весною починається сезон шашликів, тому українцям важливо дізнатися наперед, яке м'ясо краще купити для приготування страви. Плюс не завадить моніторити ціни в супермаркетах, аби натрапити на вигідні знижки.

Також ми писали, що з 25 березня платники податку на прибуток підприємств більше витрачатимуть на покриття штрафних санкцій. Сума покарання за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній підвищиться до 302 800 грн.