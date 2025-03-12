Разжигание костра в парке — какое наказание грозит украинцам в 2025

Костер в парке. Фото: Pexels

Зимой штрафы за разжигание костра в неположенном месте были неактуальны, однако весна — сезон шашлыков. Жарить мясо разрешают не везде, поскольку закон требует соблюдать правила пожарной безопасности. Часто костры разжигают в парковых зонах, что наказывается значительной финансовой санкцией.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие в Украине штрафы за костер в городских парках.

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Действующее законодательство Украины запрещает разведение огня на территории зеленых насаждений, то есть в парковых зонах (кроме специально отведенных локаций отдыха). Существует статья 152 Кодекса об административных правонарушениях, в которой говорится:

"Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов влекут за собой наложение штрафа на граждан от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, ФЛП — от 50 до 100 необлагаемых минимумов".

Таким образом граждан штрафуют на 340-1360 грн, а должностных лиц и предпринимателей — на 850-1700 грн. Отдельно определена статья 77-1 КУоАП, по которой наступает административная ответственность в случае самовольного выжигания растительности или ее остатков. Такие действия, совершенные в парках, наказываются штрафами в размере:

от 3 060 до 6 120 грн — для граждан;

от 15 300 грн до 21 420 — для должностных лиц.

В целом органы местного самоуправления имеют полномочия по своему усмотрению принимать правила благоустройства. Это касается и разжигания костра в парках или других местах с зелеными насаждениями. Так же запрещено оставлять непогашенные спички/окурки, ткань с горючими веществами. Эти вещи способны спровоцировать возникновение огня.

Многие парки содержат отведенные для отдыха зоны, где разрешено устанавливать мангалы. Необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности, дабы избежать штрафов за несанкционированное разведение костра.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, весной начинается сезон шашлыков, поэтому украинцам важно узнать наперед, какое мясо лучше купить для приготовления блюда. Плюс не помешает мониторить цены в супермаркетах, чтобы наткнуться на выгодные скидки.

Также мы писали, что с 25 марта плательщики налога на прибыль предприятий будут больше тратить на покрытие штрафных санкций. Сумма наказания за неподачу уведомления об участии в международной группе компаний повысится до 302 800 грн.