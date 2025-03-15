Бюджетный отдых по системе "все включено" — какой курорт выбрать в 2025 году

Курорт в Греции. Фото: Tripadvisor

Планирование летнего отдыха начинается с выбора локации. Рекомендуем обратить внимание на курорты по системе "все включено", ведь тогда не придется волноваться за расходы на питание и развлечения. Не все путевки обойдутся дорого, поскольку существуют бюджетные места, от которых удастся получить незабываемые впечатления.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой курорт по системе "все включено" выбрать летом 2025 года.

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Какая стоимость тура в Грецию

Хорошим местом для отдыха является Греция, которая привлекает туристов со всего мира. Немало бюджетных отелей расположены на полуострове Халкидики — одном из самых привлекательных районов страны. Он покрыт вековыми сосновыми рощами, оливковыми деревьями и виноградными плантациями.

Там есть городок Уранополис, что в переводе означает "город неба". Туристам доступны многочисленные гостиничные комплексы по системе "все включено", чистые пляжи, лазурная вода Эгейского моря, археологические и культурные достопримечательности. Приобретая путевки в Уранополис, люди обретают спокойствие, комфорт и незабываемый отдых.

Пляжный отдых на полуострове Халкидики. Фото: Tripadvisor

Возникает вопрос, сколько стоит поездка на полуостров Халкидики. Согласно данным известной украинской туристической фирмы, тур в Уранополис обойдется для двух взрослых ориентировочно в 27 000-30 000 грн. В частности отель Xenios Theoxenia предлагает номер и полноценное питание, а также множество развлечений:

мини-футбол;

водные виды спорта;

каноэ (платно);

настольный теннис;

джакузи;

детский клуб и другое.

Стоимость тура в Уранополис. Фото: скриншот

Пляж расположен всего в 30 метрах от отеля. Также вокруг — развитая инфраструктура с ресторанами, кафе, барами, торговыми центрами, развлекательными комплексами. В целом отдых в Уранополисе подойдет всем, это курорт с уникальной изюминкой.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Буковеле начнется низкий сезон 17 марта. Это значит, что стоимость проживания, цены на ski-pass и развлечения будут снижены, поскольку туристов станет меньше. Мы узнали, сколько стоит отдых на горнолыжном курорте весной 2025 года.

Также мы писали, что отдых в парке может обернуться большими финансовыми санкциями. Украинцам запрещено разжигать костры в парковой зоне, кроме специально отведенных мест. За открытый огонь и даже мангал штрафуют.