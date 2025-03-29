Нерухомість у Буковелі — ціни на квартири в березні 2025 року

Буковель. Фото: Unsplash

Буковель, розташований у мальовничих Карпатах, залишається одним із найпривабливіших місць для інвестування в нерухомість в Україні. Популярність курорту сприяє стабільному попиту на житло, що відображається на динаміці цін та вартості квартир різних типів.

За даними аналітиків "РеалЕкспо", протягом останнього року спостерігалося зростання цін на нерухомість у Буковелі. Зокрема, в Івано-Франківській області, до якої належить Буковель, середня вартість квадратного метра житла в новобудовах зросла на 14%. Це зростання обумовлене високим попитом на житло в регіоні та обмеженою пропозицією.

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Станом на березень 2025 року середня вартість квартир у Буковелі залежить від кількості кімнат, площі, розташування та рівня комфорту.

Орієнтовні ціни виглядають так:

однокімнатні квартири — від 1 500 до 2 000 дол. за кв. м;

двокімнатні квартири — від 1 400 до 1 800 дол. за кв. м;

трикімнатні квартири — від 1 300 до 1 700 дол. за кв. м.

Найдорожчі та найдешевші пропозиції

Найдорожчі квартири зазвичай розташовані безпосередньо біля підіймачів та мають панорамний вид на гори. Такі об'єкти можуть коштувати до 2 500 дол. за квадратний метр.

Готель біля підйомника у Буковелі. Фото: booking.com

Найдешевші варіанти можна знайти на околицях курорту або в сусідніх населених пунктах, де ціни можуть починатися від 1 200 дол. за квадрат.

Житло на околицях Буковеля. Фото: vidpochivai.com.ua



Фактори, що впливають на вартість нерухомості

На ціну житла в Буковелі впливають такі фактори:

близькість до підіймачів. Чим ближче квартира розташована до основних підіймачів, тим вища її вартість;

вид з вікна. Панорамні краєвиди на гори та ліс підвищують привабливість об'єкта;

інфраструктура. Наявність поблизу магазинів, ресторанів, SPA-центрів та інших зручностей сприяє зростанню ціни;

стан житла. Нові або відремонтовані квартири із сучасним дизайном оцінюються дорожче.

Як наголошує засновник групи компаній RITM Олександр Лахтіонов, з огляду на постійну популярність Буковелю серед туристів та плани щодо подальшого розвитку інфраструктури, очікується, що ціни на нерухомість будуть і надалі зростати. Інвестування в житло на курорті може забезпечити стабільний дохід від оренди, особливо під час зимового сезону.

Раніше ми аналізували, чи вартий відпочинок в Буковелі своїх грошей, адже високі ціни тут на послуги часто викликають суперечливі відгуки. З одного боку, курорт пропонує чудові умови для катання та розвинену інфраструктуру, а з іншого — вартість проживання та розваг може бути надмірною для багатьох.

Також ми розповідали, які ціни на проживання та розваги в Буковелі у низький сезон, який триває з 17 березня до кінця квітня, а також на початку зими — до 18 грудня. Зі зниженням цін на скі-паси та проживання, а також зменшенням кількості туристів, відпочинок стає більш комфортним та спокійним.