Недвижимость в Буковеле — цены на квартиры в марте 2025 года

Буковель. Фото: Unsplash

Буковель, расположенный в живописных Карпатах, остается одним из самых привлекательных мест для инвестирования в недвижимость в Украине. Популярность курорта способствует стабильному спросу на жилье, что отражается на динамике цен и стоимости квартир разных типов.

По данным аналитиков "РеалЭкспо", в течение последнего года наблюдался рост цен на недвижимость в Буковеле. В частности, в Ивано-Франковской области, к которой относится Буковель, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла на 14%. Этот рост обусловлен высоким спросом на жилье в регионе и ограниченным предложением.

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По состоянию на март 2025 года, средняя стоимость квартир в Буковеле зависит от количества комнат, площади, расположения и уровня комфорта.

Ориентировочные цены выглядят следующим образом:

однокомнатные квартиры — от 1 500 до 2 000 долл. за кв. м;

двухкомнатные квартиры — от 1 400 до 1 800 долл. за кв. м;

трехкомнатные квартиры — от 1 300 до 1 700 долл. за кв. м.

Самые дорогие и самые дешевые предложения

Самые дорогие квартиры обычно расположены непосредственно возле подъемников и имеют панорамный вид на горы. Такие объекты могут стоить до 2 500 долл. за квадратный метр.

Отель возле подъемника в Буковеле. Фото: booking.com

Самые дешевые варианты можно найти на окраинах курорта или в соседних населенных пунктах, где цены могут начинаться от 1 200 долл. за квадрат.

Жилье в окрестностях Буковеля. Фото: vidpochivai.com.ua



Факторы, влияющие на стоимость недвижимости

На цену жилья в Буковеле влияют следующие факторы:

близость к подъемникам. Чем ближе квартира расположена к основным подъемникам, тем выше ее стоимость;

вид из окна. панорамные виды на горы и лес повышают привлекательность объекта;

наличие поблизости магазинов, ресторанов, SPA-центров и других удобств способствует росту цены;

Состояние жилья: новые или отремонтированные квартиры с современным дизайном оцениваются дороже.

Как отмечает основатель группы компаний RITM Александр Лахтионов, учитывая постоянную популярность Буковеля среди туристов и планы по дальнейшему развитию инфраструктуры, ожидается, что цены на недвижимость будут и в дальнейшем расти. Инвестирование в жилье на курорте может обеспечить стабильный доход от аренды, особенно во время зимнего сезона.

Ранее мы анализировали, стоит ли отдых в Буковеле своих денег, ведь высокие цены здесь на услуги часто вызывают противоречивые отзывы. С одной стороны, курорт предлагает отличные условия для катания и развитую инфраструктуру, а с другой - стоимость проживания и развлечений может быть чрезмерной для многих.

Также мы рассказывали, какие цены на проживание и развлечения в Буковеле в низкий сезон, который длится с 17 марта до конца апреля, а также в начале зимы — до 18 декабря. Со снижением цен на ски-пассы и проживание, а также уменьшением количества туристов, отдых становится более комфортным и спокойным.