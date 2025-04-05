Курорты по системе все включено — где бюджетно отдохнуть летом 2025

Курортный город Сусс в Тунисе. Фото: Tripadvisor

Украинцы могут выбрать отдых у моря летом, чтобы насладиться отпуском. Хороший вариант — заранее приобрести путевку на курорт, который обслуживает туристов по системе "все включено". Тогда не придется волноваться за непредсказуемые финансовые расходы на питание или развлечения в отеле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в какое живописное место могут поехать украинцы в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Какая стоимость тура в Тунис

Экзотический Тунис, расположенный в Северной Африке, станет неплохим вариантом для путешественников, которые хотят увидеть мир и насладиться красотой незнакомой культуры. Тунисская Республика расположена на побережье Средиземного моря, она является самым маленьким по площади арабским государством Северной Африки.

Отдыхающих ждет теплое море и мягкий климат. Пляжный сезон длится с мая по октябрь, поэтому времени на отпуск достаточно. Туристы отмечают чистые пляжи, лазурную воду и комфортную температуру воздуха. Плюс можно отвлечься от моря, посетив пустыню, римские руины или арабские базары.

Хорошая новость в том, что цены в отелях по системе "все включено" ниже, чем на многих курортах Европы. Благодаря выгодным турпакетам можно даже сэкономить. Среди популярных локаций для летнего отдыха такие:

Хаммамет — люксовый курорт со множеством пляжей, развитой инфраструктурой и активной ночной жизнью.

Город Хаммамет в Тунисе. Фото: Tripadvisor

Сусс — портовый город, популярный среди молодежи и богатый историческими памятниками.

Город Сусс в Тунисе. Фото: Tripadvisor

Джерба — островной курорт с белоснежными пляжами и местным колоритом.

Остров Джерба в Тунисе. Фото: Tripadvisor

Путевка на двоих в течение 2-9 июня 2025 года обойдется украинским туристам в 35 000 грн. Столько стоит проживание в отеле Samira Club (Хаммамет) по системе "все включено". Чтобы провести время в Суссе, придется заплатить в среднем 39 000 грн на двоих. Это стоимость проживания в четырехзвездочном отеле Thalassa Sousse в течение 5-12 июня.

Стоимость летних туров в Тунис. Фото: скриншот

Напомним, горнолыжный курорт Буковель остается одним из самых привлекательных мест для инвестирования в недвижимость. Цены на квартиры выросли, в частности средняя стоимость однокомнатного жилья составляет 1 500-2 000 долларов за квадратный метр.

Также мы писали, что на главном пляже L'Albir Beach в Аликанте ввели строгий запрет. Летом 2025 года посетители больше не смогут курить на территории пляжа. За нарушение требования предусматривается штраф в размере 2 000 евро (ориентировочно 90 000 грн).