Можно ли везти сушеные грибы через границу - таможенные правила

Сушеные грибы в чемодане — могут ли конфисковать на границе
Сборы в отпуск — настоящий квест. Чтобы без лишних проблем пересечь границу, следует знать об ограничениях, возложенных на граждан.
О том, можно ли с собой перевозить сушеные грибы, пишет 24 Канал.
Можно ли везти грибы через границу
Отмечается, что таможенные правила не запрещают перевозить сушеные грибы, однако введены ограничения.
Пассажиры могут провезти в страны ЕС сушеные грибы общим весом до 2 килограммов. Для ввоза сверх предусмотренной нормы необходимо иметь на руках фитосанитарный паспорт.
Грибы должны быть плотно упакованными и не иметь следов заражения или плесени. Паковать их лучше в прозрачный пакет или контейнер и добавить надпись именно с их видом.
Также не стоит пытаться спрятать грибы в труднодоступные места чемодана, чтобы не спровоцировать дополнительные вопросы у пограничников.
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