Можно ли везти сушеные грибы через границу - таможенные правила

Сушеные грибы. Фото: Freepik

Сборы в отпуск — настоящий квест. Чтобы без лишних проблем пересечь границу, следует знать об ограничениях, возложенных на граждан.

О том, можно ли с собой перевозить сушеные грибы, пишет 24 Канал.

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Отмечается, что таможенные правила не запрещают перевозить сушеные грибы, однако введены ограничения.

Пассажиры могут провезти в страны ЕС сушеные грибы общим весом до 2 килограммов. Для ввоза сверх предусмотренной нормы необходимо иметь на руках фитосанитарный паспорт.

Грибы должны быть плотно упакованными и не иметь следов заражения или плесени. Паковать их лучше в прозрачный пакет или контейнер и добавить надпись именно с их видом.

Прохождение таможенного контроля. Фото: ГСПУ

Также не стоит пытаться спрятать грибы в труднодоступные места чемодана, чтобы не спровоцировать дополнительные вопросы у пограничников.

Напомним, мы рассказывали, в какой стране можно выгодно отдохнуть. Также турист рассказал, где в Италии делают самый вкусный десерт в мире.