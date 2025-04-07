Для чего включать иконку самолета на телефоне - объяснение для пассажиров

"Режим полета" в смартфоне. Фото: Pinterest

У каждого из нас на смартфонах доступен режим полета. Многие пассажиры считают, что включать его в самолете это простая формальность и устаревшее правило, на самом деле это требование связано с безопасностью полета.

Об этом пишет Daily Express.

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Пилот одной из популярных авиалиний предупредил, что "режим полета" — это жизненно важная мера безопасности, игнорирование которой может нанести существенные проблемы в коммуникации членов екипажа самолета.

Дело в том, что мобильные устройства, не переведенные в авиационный режим, могут излучать сигналы, которые мешают работе наушников пилотов.

"Даже если только несколько пассажиров оставят свои телефоны включенными, эти сигналы могут создавать радиопомехи и звучат как комар в ухе, когда мы общаемся с авиадиспетчерами", — рассказал пилот.

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