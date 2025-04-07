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Стюардеса розкрила, яких місць варто уникати тим, кого захитує

7 квітня 2025 14:30
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Де бронювати місця тим, кого захитує — поради туристам
Салон літака. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Частина людей під час подорожей почувається погано через захитування. Проте є можливість зробити для тих, хто страждає від "хвороби руху", політ більш комфортним.

Про це пише Daily Mail.

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Які місця бронювати тим, кого захитує

Стюардеса пояснила, що турбулентність більш відчутна в задній частині літака, і мандрівникам, яких захитує, не варто бронювати там місця.

Стюардеса розкрила, що найкраще обирати місця в середині салону, а саме біля крил.

"Я б радила обирати місце біля проходу. Це не тільки запобігає тривозі, викликаній висотою, але й полегшує пересування літаком, зменшуючи відчуття клаустрофобії", — розповіла вона.

Стюардеса розкрила, яких місць варто уникати тим, кого захитує - фото 1
Пасажири в літаку. Фото: Pinterest

Як зазначила бортпровідниця, прохолодне повітря може допомогти знизити симптоми захитування, а тому під час польоту краще увімкнути вентиляційний отвір над вашим сидінням.

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