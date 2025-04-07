Где бронировать места тем, кого укачивает - советы туристам

Стюардесса назвала, каких мест стоит избегать тем, кого укачивает
Часть людей во время путешествий чувствует себя плохо из-за укачивания. Однако есть возможность сделать для тех, кто страдает от "болезни движения", полет более комфортным.
Об этом пишет Daily Mail.
Какие места бронировать тем, кого укачивает
Стюардесса объяснила, что турбулентность более ощутима в задней части самолета, и путешественникам, которых укачивает, не стоит бронировать там места.
Стюардесса раскрыла, что лучше всего выбирать места в середине салона, а именно возле крыльев.
"Я бы советовала выбирать место возле прохода. Это не только предотвращает тревогу, вызванную высотой, но и облегчает передвижение по самолету, уменьшая ощущение клаустрофобии", — рассказала она.
Как отметила бортпроводница, прохладный воздух может помочь снизить симптомы укачивания, а потому во время полета лучше включить вентиляционное отверстие над вашим сиденьем.
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