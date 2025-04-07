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Стюардесса назвала, каких мест стоит избегать тем, кого укачивает

7 апреля 2025 14:30
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Где бронировать места тем, кого укачивает - советы туристам
Салон самолета. Фото: Pinterest
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Часть людей во время путешествий чувствует себя плохо из-за укачивания. Однако есть возможность сделать для тех, кто страдает от "болезни движения", полет более комфортным.

Об этом пишет Daily Mail.

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Стюардесса объяснила, что турбулентность более ощутима в задней части самолета, и путешественникам, которых укачивает, не стоит бронировать там места.

Стюардесса раскрыла, что лучше всего выбирать места в середине салона, а именно возле крыльев.

"Я бы советовала выбирать место возле прохода. Это не только предотвращает тревогу, вызванную высотой, но и облегчает передвижение по самолету, уменьшая ощущение клаустрофобии", — рассказала она.

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Пассажиры в самолете. Фото: Pinterest

Как отметила бортпроводница, прохладный воздух может помочь снизить симптомы укачивания, а потому во время полета лучше включить вентиляционное отверстие над вашим сиденьем.

Напомним, мы писали, что лоукостер Ryanair может отменить больше рейсов во Францию уже в следующем году. Также мы писали как удобно переводить валюту в телефоне без интернета.

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