SkyUp додала маршрути з Молдови — куди прямуватимуть

Літак SkyUp. Фото: SkyUp Airlines

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила радісну новину для тих, хто планує відпустку в популярних європейських країнах. Компанія анонсувала три рейси з аеропорту Молдови.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

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В компанії повідомили, що з Кишинева додали нові літні рейси до Праги, Берліну та Стокгольму.

Літаки зі Кишинева до Стокгольму виконуватимуть польоти з 1 червня по вівторках і неділях, до Праги — з 2 червня по понеділках і суботах, а до Берліну — з 4 червня по середах і п'ятницях.

Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Через закрите небо в Україні літаки SkyUp тимчасово перебазувалися до Молдови, де продовжують доставляти пасажирів в різні куточки світу.

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