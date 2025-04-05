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В SkyUp анонсували нові напрямки з Молдови

5 квітня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
SkyUp додала маршрути з Молдови — куди прямуватимуть
Літак SkyUp. Фото: SkyUp Airlines
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила радісну новину для тих, хто планує відпустку в популярних європейських країнах. Компанія анонсувала три рейси з аеропорту Молдови.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

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В компанії повідомили, що з Кишинева додали нові літні рейси до Праги, Берліну та Стокгольму.  

Літаки зі Кишинева до Стокгольму виконуватимуть польоти з 1 червня по вівторках і неділях, до Праги — з 2 червня по понеділках і суботах, а до Берліну — з 4 червня по середах і п'ятницях.

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Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Через закрите небо в Україні літаки SkyUp тимчасово перебазувалися до Молдови, де продовжують доставляти пасажирів в різні куточки світу.

Нагадаємо, ми писали, що лоукостер Ryanair може скасувати більше рейсів до Франції вже наступного року. Також стали відомі авіакомпанії з найбільшими та найменшими місцями в економ-класі.

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