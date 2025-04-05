SkyUp добавила маршруты из Молдовы - куда будут направляться

В SkyUp анонсировали новые направления из Молдовы
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines сообщила радостную новость для тех, кто планирует отпуск в популярных европейских странах. Компания анонсировала три рейса из аэропорта Молдовы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
SkyUp добавила рейсы из Молдовы
В компании сообщили, что из Кишинева добавили новые летние рейсы в Прагу, Берлин и Стокгольм.
Самолеты из Кишинева в Стокгольм будут выполнять полеты с 1 июня по вторникам и воскресеньям, в Прагу — со 2 июня по понедельникам и субботам, а в Берлин — с 4 июня по средам и пятницам.
Из-за закрытого неба в Украине самолеты SkyUp временно перебазировались в Молдову, где продолжают доставлять пассажиров в разные уголки мира.
Напомним, мы писали, что лоукостер Ryanair может отменить больше рейсов во Францию уже в следующем году. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе.
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