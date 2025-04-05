SkyUp добавила маршруты из Молдовы - куда будут направляться

Самолет SkyUp. Фото: SkyUp Airlines

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines сообщила радостную новость для тех, кто планирует отпуск в популярных европейских странах. Компания анонсировала три рейса из аэропорта Молдовы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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В компании сообщили, что из Кишинева добавили новые летние рейсы в Прагу, Берлин и Стокгольм.

Самолеты из Кишинева в Стокгольм будут выполнять полеты с 1 июня по вторникам и воскресеньям, в Прагу — со 2 июня по понедельникам и субботам, а в Берлин — с 4 июня по средам и пятницам.

Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Из-за закрытого неба в Украине самолеты SkyUp временно перебазировались в Молдову, где продолжают доставлять пассажиров в разные уголки мира.

Напомним, мы писали, что лоукостер Ryanair может отменить больше рейсов во Францию уже в следующем году. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе.