Послугу Ryanair Prime — чи варто оформлювати підписку

Літак Ryanair. Фото: avianews.com

Ірландський лоукостер Ryanair нещодавно оголосив про нову платну підписку Prime, яка дає пасажирам певні переваги та вигоди. Проте нова послуга має певні нюанси.

Про це пише портал avianews.com.

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Що відомо про послугу Ryanair Prime

Річна підписка Ryanair Prime вартує 79 євро (приблизно 3500 гривень). Вона відкриває пасажирам доступ до 12 закритих розпродажів авіаквитків, які будуть проводитися раз на місяць. Послуга дає нібито право пасажирам самим обирати місця та забезпечує туристичною страховкою.

Проте в компанії попередили, що вибір місць може бути недоступним і пасажиру доведеться або сідати на рандомне місце, або сплачувати додаткові кошти.

Також, з великою ймовірністю, пасажири з Ryanair Prime не зможуть бронювати місця в перших рядах літака або біля аварійних рядів. За них авіакомпанія стягує підвищену плату.

Крім того, підписатись на Ryanair Prime можуть лише мешканці Австрії, Бельгії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Ірландії, Нідерландів, Великої Британії, Польщі, Португалії та Іспанії.

Також пасажирам варто знати, що підписка оновлюється автоматично і 79 євро можуть знятися з вашого рахунку у непередбачуваний момент. В авіакомпанії попереджають, що кошти за підписку не повертаються.

Раніше лоукостер попередив про зростання цін на квитки. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями.