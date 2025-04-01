Квитки Ryanair подорожчають — деталі

Ryanair попередив про зростання цін на квитки цього літа
Генеральний директор найбільшої бюджетної авіакомпанії Європи Ryanair Майкл О'Лірі попередив про зростання цін на квитки. Вони подорожчають вже цього літа.
Про це він заявив інтерв'ю The Independent.
Квитки Ryanair стануть дорожчими
"Наразі бронювання дуже високі. Тарифи трохи вищі, ніж минулого року, але з урахуванням того, що заброньовано лише близько 40 відсотків, я вважаю, що ситуація все ще нестабільна", — заявив О'Лірі.
Він попередив, що від "несприятливих події в Україні, ймовірних дурниць Трампа в Білому домі та терористичних атак в містах Європи" знову може впасти ринок.
"Але на даний момент, схоже, що люди активно бронюють квитки на літо, і ціни на квитки будуть рости. Це буде трохи вище, ніж минулого року. Але наші тарифи минулого року були на 8 відсотків нижчими, ніж у попередньому році. Тож я думаю, що ми зможемо компенсувати частину цієї втрати", — додав гендиректор Ryanair.
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