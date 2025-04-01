Квитки Ryanair подорожчають — деталі

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Генеральний директор найбільшої бюджетної авіакомпанії Європи Ryanair Майкл О'Лірі попередив про зростання цін на квитки. Вони подорожчають вже цього літа.

Про це він заявив інтерв'ю The Independent.

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"Наразі бронювання дуже високі. Тарифи трохи вищі, ніж минулого року, але з урахуванням того, що заброньовано лише близько 40 відсотків, я вважаю, що ситуація все ще нестабільна", — заявив О'Лірі.

Він попередив, що від "несприятливих події в Україні, ймовірних дурниць Трампа в Білому домі та терористичних атак в містах Європи" знову може впасти ринок.

Квитки на літак. Фото: Pinterest

"Але на даний момент, схоже, що люди активно бронюють квитки на літо, і ціни на квитки будуть рости. Це буде трохи вище, ніж минулого року. Але наші тарифи минулого року були на 8 відсотків нижчими, ніж у попередньому році. Тож я думаю, що ми зможемо компенсувати частину цієї втрати", — додав гендиректор Ryanair.

Нагадаємо, ми розповідали про наймальовничіші міста в Україні, які варто відвідати в квітні. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями.