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Ryanair попередив про зростання цін на квитки цього літа

1 квітня 2025 13:37
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Квитки Ryanair подорожчають — деталі
Літак Ryanair. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Генеральний директор найбільшої бюджетної авіакомпанії Європи Ryanair Майкл О'Лірі попередив про зростання цін на квитки. Вони подорожчають вже цього літа.

Про це він заявив інтерв'ю The Independent.

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 "Наразі бронювання дуже високі. Тарифи трохи вищі, ніж минулого року, але з урахуванням того, що заброньовано лише близько 40 відсотків, я вважаю, що ситуація все ще нестабільна", — заявив О'Лірі.

Він попередив, що від "несприятливих події в Україні, ймовірних дурниць Трампа в Білому домі та терористичних атак в містах Європи" знову може впасти ринок.

Ryanair попередив про зростання цін на квитки цього літа - фото 1
Квитки на літак. Фото: Pinterest

"Але на даний момент, схоже, що люди активно бронюють квитки на літо, і ціни на квитки будуть рости. Це буде трохи вище, ніж минулого року. Але наші тарифи минулого року були на 8 відсотків нижчими, ніж у попередньому році. Тож я думаю, що ми зможемо компенсувати частину цієї втрати", — додав гендиректор Ryanair.

Нагадаємо, ми розповідали про наймальовничіші міста в Україні, які варто відвідати в квітні. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями. 

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