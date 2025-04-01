Билеты Ryanair подорожают - детали

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Генеральный директор крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Ryanair Майкл О'Лири предупредил о росте цен на билеты. Они подорожают уже этим летом.

Об этом он заявил интервью The Independent.

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Билеты Ryanair станут дороже

"Сейчас бронирования очень высокие. Тарифы немного выше, чем в прошлом году, но с учетом того, что забронировано лишь около 40 процентов, я считаю, что ситуация все еще нестабильна", — заявил О'Лири.

Он предупредил, что от "неблагоприятных события в Украине, вероятных глупостей Трампа в Белом доме и террористических атак в городах Европы" снова может упасть рынок.

Билеты на самолет. Фото: Pinterest

"Но на данный момент, похоже, что люди активно бронируют билеты на лето, и цены на билеты будут расти. Это будет немного выше, чем в прошлом году. Но наши тарифы в прошлом году были на 8 процентов ниже, чем в предыдущем году. Поэтому я думаю, что мы сможем компенсировать часть этой потери", — добавил гендиректор Ryanair.

Напомним, мы рассказывали о самых живописных городах в Украине, которые стоит посетить в апреле. Также мы писали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами.