Услугу Ryanair Prime - стоит ли оформлять подписку

Подписка Ryanair Prime — "подводные камни", о которых стоит знать
Ирландский лоукостер Ryanair недавно объявил о новой платной подписке Prime, которая дает пассажирам определенные преимущества и выгоды. Однако новая услуга имеет определенные нюансы.
Об этом пишет портал avianews.com.
Что известно об услуге Ryanair Prime
Годовая подписка Ryanair Prime стоит 79 евро (примерно 3500 гривен). Она открывает пассажирам доступ к 12 закрытым распродажам авиабилетов, которые будут проводиться раз в месяц. Услуга дает якобы право пассажирам самим выбирать места и обеспечивает туристической страховкой.
Однако в компании предупредили, что выбор мест может быть недоступным и пассажиру придется либо садиться на рандомное место, либо платить дополнительные средства.
Также, с большой вероятностью, пассажиры с Ryanair Prime не смогут бронировать места в первых рядах самолета или у аварийных рядов. За них авиакомпания взимает повышенную плату.
Кроме того, подписаться на Ryanair Prime могут только жители Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Нидерландов, Великобритании, Польши, Португалии и Испании.
Также пассажирам следует знать, что подписка обновляется автоматически и 79 евро могут сняться с вашего счета в непредсказуемый момент. В авиакомпании предупреждают, что средства за подписку не возвращаются.
Ранее лоукостер предупредил о росте цен на билеты. Также мы писали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами.
Читайте Новини.LIVE!