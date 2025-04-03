Услугу Ryanair Prime - стоит ли оформлять подписку

Самолет Ryanair. Фото: avianews.com

Ирландский лоукостер Ryanair недавно объявил о новой платной подписке Prime, которая дает пассажирам определенные преимущества и выгоды. Однако новая услуга имеет определенные нюансы.

Об этом пишет портал avianews.com.

Читайте также:

Что известно об услуге Ryanair Prime

Годовая подписка Ryanair Prime стоит 79 евро (примерно 3500 гривен). Она открывает пассажирам доступ к 12 закрытым распродажам авиабилетов, которые будут проводиться раз в месяц. Услуга дает якобы право пассажирам самим выбирать места и обеспечивает туристической страховкой.

Однако в компании предупредили, что выбор мест может быть недоступным и пассажиру придется либо садиться на рандомное место, либо платить дополнительные средства.

Также, с большой вероятностью, пассажиры с Ryanair Prime не смогут бронировать места в первых рядах самолета или у аварийных рядов. За них авиакомпания взимает повышенную плату.

Кроме того, подписаться на Ryanair Prime могут только жители Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Нидерландов, Великобритании, Польши, Португалии и Испании.

Также пассажирам следует знать, что подписка обновляется автоматически и 79 евро могут сняться с вашего счета в непредсказуемый момент. В авиакомпании предупреждают, что средства за подписку не возвращаются.

Ранее лоукостер предупредил о росте цен на билеты. Также мы писали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами.