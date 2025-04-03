Ryanair скоротить рейси з Франції — в чому причина

Літак Ryanair. Фото: Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair може скасувати більше рейсів до Франції вже наступного року. Це пов'язано з підвищенням податків в країні.

Про це пише The Sun.

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За словами керівника авіакомпанії Майкла О'Лірі, Ryanair скоротить кількість рейсів до французьких аеропортів на п'ять відсотків. Керівник лоукостера назвав Францію "неконкурентним ринком" для авіакомпаній.

Генеральний делегат Асоціації аеропортів Франції Ніколя Пауліссен зазначив, що регіональні аеропорти країни вже отримали листи від Ryanair.

У листах лоукостер повідомив, що залишатися у Франції буде складно через нещодавнє підвищення податків.

Паризький аеропорт. Фото: sortiraparis.com

Наразі відомо, що авіакомпанія не буде повністю забирати свої літаки з Франції, однак суттєво скоротить кількість маршрутів. Наразі невідомо, про які саме маршрути йде мова.

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