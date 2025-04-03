Ryanair сократит рейсы из Франции - в чем причина

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair может отменить больше рейсов во Францию уже в следующем году. Это связано с повышением налогов в стране.

Об этом пишет The Sun.

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По словам руководителя авиакомпании Майкла О'Лири, Ryanair сократит количество рейсов во французские аэропорты на пять процентов. Руководитель лоукостера назвал Францию "неконкурентным рынком" для авиакомпаний.

Генеральный делегат Ассоциации аэропортов Франции Николя Паулиссен отметил, что региональные аэропорты страны уже получили письма от Ryanair.

В письмах лоукостер сообщил, что оставаться во Франции будет сложно из-за недавнего повышения налогов.

Парижский аэропорт Парижский аэропорт. Фото: sortiraparis.com

Известно, что авиакомпания не будет полностью забирать свои самолеты из Франции, однако существенно сократит количество маршрутов. Пока неизвестно, о каких именно маршрутах идет речь.

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