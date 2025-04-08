Как сэкономить на багаже в аэропорту - советы туристам

Путешественники в аэропорту. Фото: Freepik

Незапланированные расходы могут испортить отпуск. Важно знать, как сэкономив на билетах на самолет, не переплатить за ручную кладь на стойке регистрации.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как сэкономить на багаже в аэропорту

Эксперт по путешествиям рассказал пассажирам, как "обойти правила" авиакомпаний. Он посоветовал приобрести сумку в duty free, чтобы упаковать все вещи, которые не влезли в ручную кладь.

"Как правило, товары, приобретенные в аэропорту, не учитываются в норме перевозки багажа, поэтому вы можете немного обойти правила, упаковав немного больше в сумку для покупок", — отметил эксперт.

Специалист также порекомендовал надеть в аэропорт более объемную одежду, чтобы сэкономить место в маленькой ручной клади.

Турист с чемоданом. Фото: Freepik

"Авиакомпании не засчитают вашу лыжную куртку в норму багажа, если она не в вашей сумке. Вам будет гораздо легче паковать вещи в отпуск без верхней одежды, которая занимает большую часть чемодана", — добавил эксперт.

В куртку вы также сможете спрятать личные вещи, в частности, телефон, паспорт, ключи и документы.

Напомним, мы рассказывали, какие страны увеличивают туристические сборы в летний период. Также пилот раскрыл, почему важно на борту самолета включать режим авиаполета.