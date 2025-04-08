Как сэкономить на багаже в аэропорту - советы туристам

Эксперт разрыв, как избежать сборов за ручную кладь в самолет
Незапланированные расходы могут испортить отпуск. Важно знать, как сэкономив на билетах на самолет, не переплатить за ручную кладь на стойке регистрации.
Об этом пишет Daily Mail.
Как сэкономить на багаже в аэропорту
Эксперт по путешествиям рассказал пассажирам, как "обойти правила" авиакомпаний. Он посоветовал приобрести сумку в duty free, чтобы упаковать все вещи, которые не влезли в ручную кладь.
"Как правило, товары, приобретенные в аэропорту, не учитываются в норме перевозки багажа, поэтому вы можете немного обойти правила, упаковав немного больше в сумку для покупок", — отметил эксперт.
Специалист также порекомендовал надеть в аэропорт более объемную одежду, чтобы сэкономить место в маленькой ручной клади.
"Авиакомпании не засчитают вашу лыжную куртку в норму багажа, если она не в вашей сумке. Вам будет гораздо легче паковать вещи в отпуск без верхней одежды, которая занимает большую часть чемодана", — добавил эксперт.
В куртку вы также сможете спрятать личные вещи, в частности, телефон, паспорт, ключи и документы.
Напомним, мы рассказывали, какие страны увеличивают туристические сборы в летний период. Также пилот раскрыл, почему важно на борту самолета включать режим авиаполета.
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