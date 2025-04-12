З літака можуть висадити без жодних пояснень — з чим пов'язано

Салон літака. Фото: Pexels

Мало хто з мандрівників підозрює, що їх без жодного порушення можуть висадити з літака. Якщо вашим рейсом подорожує повітряний маршал, вас можуть зняти з рейсу, щоб звільнити місце для нього.

Про це пише Daily Mail.

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Зазначається, що, якщо вашим рейсом подорожує повітряний маршал, вас можуть зняти з рейсу, щоб звільнити місце для нього.

Повітряні маршали — це працівники правоохоронних органів під прикриттям, які час від часу подорожують літаками, щоб запобігти захопленню літаків. Робота авіамаршала полягає у виявленні будь-яких загроз на борту літака та врегулюванні інцидентів.

Салон літака з пасажирами. Фото: Pexels

Країни, які співпрацюють з маршалами, з міркувань безпеки приховують будь-які дані про їхні польоти. По суті це означає, що туристу навіть не повідомлять, що він поступився місцем авіамаршалу, оскільки пасажирам не можна знати, коли маршал перебуває на борту їхнього рейсу.

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