Что стоит посмотреть в греческих Салониках - советы туристам

Греческий город Салоники. Фото: wikipedia.org

Салоники — второй по величине город Греции, расположенный на побережье региона Македония на севере страны. Он поражает своей невероятной историей и культурой, вкусной кухней и морскими пейзажами.

Об этом пишет Daily Express.

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Салоники считаются культурной столицей Греции. Она поражает туристов древними амфитеатрами под открытым небом, одним из самых больших концертных залов в стране, где ежегодно проводят международный кинофестиваль.

Среди исторических сооружений, которые стоит обязательно посетить туристам — церковь Агиос Димитриос VII века, османская Белая башня и монастырь Влатадон XIV века.

Также город имеет наибольшее количество кафе и баров на душу населения среди всех городов Европы. Кроме того, Lonely Planet включил Салоники в список "лучших городов для вечеринок" в мире.

Греческий город Салоники. Фото: Shutterstock

С 2021 года Салоники признаны гастрономическим городом ЮНЕСКО. Город получил такое звание за хорошо развитую уникальную кухню с традиционными ингредиентами, такими как оливковое масло и сыр фета.

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