Оглядові майданчики в Карпатах, які варто відвідати

Українські Карпати. Фото: chillax.com.ua

Вже за тиждень в Україну прийде справжня, тепла весна, тож час пакувати речі в гори. Карпати вражають красою в цю пору року.

Про локації оглядових майданчиків в Карпатських горах розповідає видання OBOZ.UA.

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Оглядовий майданчик у селищі Поляниця

Поблизу селища знаходяться 2 оглядових майданчики: гірський та оглядовий. Перший можна відвідати дорогою на Буковель, а другий розташований на верхній точці витягу № 1. Вартість входу така ж, як і на підйомнику в Буковелі навесні.

Оглядовий майданчик у селищі Поляниця. Фото: mandrivnuk.info

Оглядовий майданчик в селищі Рибник

Цю локацію відкрили лише два роки тому. В селищі Рибник мандрівники зможуть не лише насолодитися природою Карпат, а й прогулятися найдовшим пішохідним мостом Львівщини. Майданчик споруджено над прірвою, що додає адреналіну.

Оглядовий майданчик в селищі Рибник. Фото: chillax.com.ua

Оглядовий майданчик на горі Явірник

З майданчика Явірник–Ґорґан відкривається неймовірний краєвид на гору Синяк, Довбушанку, Чорногірський масив та Говерлу. Маршрут стартує від сувенірного ринку в Яремче і сягає 15 кілометрів. Це доволі важке випробування для новачків, адже на маршруті багато крутих схилів та підйомів.

Оглядовий майданчик на горі Явірник. Фото: hutsulshchyna-park.in.ua

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