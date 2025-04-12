Смотровые площадки в Карпатах, которые стоит посетить

ТОП-3 смотровых площадок в Карпатах, которые поразят каждого
Уже через неделю в Украину придет настоящая, теплая весна, поэтому время паковать вещи в горы. Карпаты поражают красотой в это время года.
О локациях смотровых площадок в Карпатских горах рассказывает издание OBOZ.UA.
Смотровая площадка в поселке Поляница
Вблизи поселка находятся две смотровые площадки: горная и смотровая. Первую можно посетить по дороге на Буковель, а вторая расположена на верхней точке подъемника № 1. Стоимость входа такая же, как и на подъемнике в Буковеле весной.
Смотровая площадка в поселке Рыбник
Эту локацию открыли только два года назад. В поселке Рыбник путешественники смогут не только насладиться природой Карпат, но и прогуляться самым длинным пешеходным мостом Львовщины. Площадка построена над пропастью, что добавляет адреналина.
Смотровая площадка на горе Яворник
С площадки Яворник-Горган открывается невероятный вид на гору Синяк, Довбушанку, Черногорский массив и Говерлу. Маршрут стартует от сувенирного рынка в Яремче и достигает 15 километров. Это довольно тяжелое испытание для новичков, ведь на маршруте много крутых склонов и подъемов.
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