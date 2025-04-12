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ТОП-3 смотровых площадок в Карпатах, которые поразят каждого

12 апреля 2025 15:53
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Смотровые площадки в Карпатах, которые стоит посетить
Украинские Карпаты. Фото: chillax.com.ua
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Уже через неделю в Украину придет настоящая, теплая весна, поэтому время паковать вещи в горы. Карпаты поражают красотой в это время года.

О локациях смотровых площадок в Карпатских горах рассказывает издание OBOZ.UA.

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Смотровая площадка в поселке Поляница

Вблизи поселка находятся две смотровые площадки: горная и смотровая. Первую можно посетить по дороге на Буковель, а вторая расположена на верхней точке подъемника № 1. Стоимость входа такая же, как и на подъемнике в Буковеле весной.

Топ-4 оглядових майданчиків в Карпатах, які вразять кожного - фото 1
Смотровая площадка в поселке Поляница. Фото: mandrivnuk.info

Смотровая площадка в поселке Рыбник

Эту локацию открыли только два года назад. В поселке Рыбник путешественники смогут не только насладиться природой Карпат, но и прогуляться самым длинным пешеходным мостом Львовщины. Площадка построена над пропастью, что добавляет адреналина.

Топ-4 оглядових майданчиків в Карпатах, які вразять кожного - фото 2
Смотровая площадка в поселке Рыбник. Фото: chillax.com.ua

Смотровая площадка на горе Яворник

С площадки Яворник-Горган открывается невероятный вид на гору Синяк, Довбушанку, Черногорский массив и Говерлу. Маршрут стартует от сувенирного рынка в Яремче и достигает 15 километров. Это довольно тяжелое испытание для новичков, ведь на маршруте много крутых склонов и подъемов.

Топ-4 оглядових майданчиків в Карпатах, які вразять кожного - фото 3
Смотровая площадка на горе Яворник. Фото: hutsulshchyna-park.in.ua

Напомним, мы рассказывали, за что могут оштрафовать в Польше. Также мы писали, можно ли перевозить через границу сало.

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