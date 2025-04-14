Де в Італії штрафують за неправильне взуття

Парк Чінкве-Терре в Італії. Фото: thefrugalexpat.com

Національний парк Чінкве-Терре розташований на побережжі Генуезької затоки в Італії є доволі популярним місцем серед туристів. Проте адміністрація парку запровадила правило, яке забороняє відвідувачам носити певне взуття.

Про це пише Daily Express.

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Чінкве-Терре вражає мальовничим краєвидам, що відкриваються з будинків, які звисають зі скель, з'єднаних між собою пішохідними стежками.

Пішохідні маршрути приваблюють туристів звідусіль, щоб познайомитися з культурою міста і побачити автентичний італійський ландшафт, проте варто пам'ятати про заходи безпеки під час прогулянок.

Відвідуючи цю неймовірну прибережну локацію в Італії, багато хто планує здійснити пішу прогулянку гірськими схилами, щоб насолодитися краєвидами, проте така мандрівка може нести непередбачувані витрати.

Парк Чінкве-Терре в Італії. Фото: lonelyplanet.com

В 2019 році у Чінкве-Терре було введено заборону на відкрите взуття та взуття на гладкій підошві (шльопанці) під час проходження маршрутів. За порушення туристів змусять заплатити штраф у розмірі до 2500 євро (приблизно 116 тисяч гривень).

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