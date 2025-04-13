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В Нідерландах показали перший в світі літак у татуюваннях

13 квітня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Перший у світі літак з тату — фото
Boeing 737-9 MAX з татуюваннями. Фото: аеропорт Схіпхол
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Нідерландська чартерна авіакомпанія Corendon Dutch Airlines здивувала незвичним дизайном літака. Його фюзеляж прикрашають малюнки-татуювання.

Про це пише avianews.com.

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Літак з тату 

Унікальний дизайн створили на честь 25-річчя компанії. Повідомляється, що малюнок-татуювання прикрашає весь фюзеляж авіалайнера Boeing 737-9 MAX.

Його створив майстер Хенк Шиффмахер, який робив татуювання відомим селебріті — Леді Газі, Курт Кобейну, Адаму Левіну, а також учасникам музичних гуртів Pearl Jam і Red Hot Chili Peppers.

На татуюванні зображені серця, птахи та символи домівки.

"Татуювання розповідають історії. Цей дизайн про дорогу, про зв'язки і про людську потребу відкривати світ", — пояснив легендарний тату-майстер. 

В Нідерландах показали перший в світі літак у татуюваннях - фото 1
Boeing 737-9 MAX з татуюваннями. Фото: аеропорт Схіпхол
В Нідерландах показали перший в світі літак у татуюваннях - фото 2
Унікальний дизайн Boeing 737-9 MAX. Фото: аеропорт Схіпхол

Нині стильний літак доставляє мандрівників з Амстердама до Туреччини.

Нагадаємо, ми розповідали про популярні оглядові майданчики в Карпатах. Також ми писали, чи можна перевозити через кордон сало.

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