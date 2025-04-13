Boeing 737-9 MAX з татуюваннями. Фото: аеропорт Схіпхол

Нідерландська чартерна авіакомпанія Corendon Dutch Airlines здивувала незвичним дизайном літака. Його фюзеляж прикрашають малюнки-татуювання.

Про це пише avianews.com.

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Унікальний дизайн створили на честь 25-річчя компанії. Повідомляється, що малюнок-татуювання прикрашає весь фюзеляж авіалайнера Boeing 737-9 MAX.

Його створив майстер Хенк Шиффмахер, який робив татуювання відомим селебріті — Леді Газі, Курт Кобейну, Адаму Левіну, а також учасникам музичних гуртів Pearl Jam і Red Hot Chili Peppers.

На татуюванні зображені серця, птахи та символи домівки.

"Татуювання розповідають історії. Цей дизайн про дорогу, про зв'язки і про людську потребу відкривати світ", — пояснив легендарний тату-майстер.

Boeing 737-9 MAX з татуюваннями. Фото: аеропорт Схіпхол

Унікальний дизайн Boeing 737-9 MAX. Фото: аеропорт Схіпхол

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