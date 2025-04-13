Первый в мире самолет с тату — фото

Boeing 737-9 MAX с татуировками. Фото: аэропорт Схипхол

Нидерландская чартерная авиакомпания Corendon Dutch Airlines удивила необычным дизайном самолета. Его фюзеляж украшают рисунки-татуировки.

Об этом пишет avianews.com.

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Уникальный дизайн создали в честь 25-летия компании. Сообщается, что рисунок-татуировка украшает весь фюзеляж авиалайнера Boeing 737-9 MAX.

Ее создал мастер Хэнк Шиффмахер, который делал татуировки известным селебрити — Леди Гаге, Курт Кобейну, Адаму Левину, а также участникам музыкальных групп Pearl Jam и Red Hot Chili Peppers.

На татуировке изображены сердца, птицы и символы дома.

"Татуировки рассказывают истории. Этот дизайн о дороге, о связях и о человеческой потребности открывать мир", — пояснил легендарный тату-мастер.

Boeing 737-9 MAX с татуировками. Фото: аэропорт Схипхол

Уникальный дизайн Boeing 737-9 MAX. Фото: аэропорт Схипхол

Сейчас стильный самолет доставляет путешественников из Амстердама в Турцию.

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