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В Нидерландах показали первый в мире самолет в татуировках

13 апреля 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Первый в мире самолет с тату — фото
Boeing 737-9 MAX с татуировками. Фото: аэропорт Схипхол
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Нидерландская чартерная авиакомпания Corendon Dutch Airlines удивила необычным дизайном самолета. Его фюзеляж украшают рисунки-татуировки.

Об этом пишет avianews.com.

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Самолет с тату

Уникальный дизайн создали в честь 25-летия компании. Сообщается, что рисунок-татуировка украшает весь фюзеляж авиалайнера Boeing 737-9 MAX.

Ее создал мастер Хэнк Шиффмахер, который делал татуировки известным селебрити — Леди Гаге, Курт Кобейну, Адаму Левину, а также участникам музыкальных групп Pearl Jam и Red Hot Chili Peppers.

На татуировке изображены сердца, птицы и символы дома.

"Татуировки рассказывают истории. Этот дизайн о дороге, о связях и о человеческой потребности открывать мир", — пояснил легендарный тату-мастер.

В Нідерландах показали перший в світі літак у татуюваннях - фото 1
Boeing 737-9 MAX с татуировками. Фото: аэропорт Схипхол
В Нідерландах показали перший в світі літак у татуюваннях - фото 2
Уникальный дизайн Boeing 737-9 MAX. Фото: аэропорт Схипхол

Сейчас стильный самолет доставляет путешественников из Амстердама в Турцию.

Напомним, мы рассказывали о популярных смотровых площадках в Карпатах. Также мы писали, можно ли перевозить через границу сало.

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