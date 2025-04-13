Первый в мире самолет с тату — фото

В Нидерландах показали первый в мире самолет в татуировках
Нидерландская чартерная авиакомпания Corendon Dutch Airlines удивила необычным дизайном самолета. Его фюзеляж украшают рисунки-татуировки.
Об этом пишет avianews.com.
Самолет с тату
Уникальный дизайн создали в честь 25-летия компании. Сообщается, что рисунок-татуировка украшает весь фюзеляж авиалайнера Boeing 737-9 MAX.
Ее создал мастер Хэнк Шиффмахер, который делал татуировки известным селебрити — Леди Гаге, Курт Кобейну, Адаму Левину, а также участникам музыкальных групп Pearl Jam и Red Hot Chili Peppers.
На татуировке изображены сердца, птицы и символы дома.
"Татуировки рассказывают истории. Этот дизайн о дороге, о связях и о человеческой потребности открывать мир", — пояснил легендарный тату-мастер.
Сейчас стильный самолет доставляет путешественников из Амстердама в Турцию.
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