Курорти за системою все включено — яка відпустка не коштує своїх грошей

Шезлонг на пляжі. Фото: Tripadvisor

Деякі популярні курорти, які обслуговують туристів за системою "все включено", вважають переоціненими. Відпочивальники поділилися враженнями від відвідування омріяних локацій, але виявилося, що кошти були витрачені дарма. Високі ціни не виправдали очікувань і не стали запорукою незабутніх емоцій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курорти за системою "все включено" не коштують своїх грошей.

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Переоцінені курорти

За повідомленням Daily Mail, своїми враженнями від подорожі поділилися користувачі порталу Reddit. Люди розповіли, чому вважають конкретні курорти переоціненими, з огляду на власний неприємний досвід.

Мальдіви

Чимало відпочивальників називають острів "райським" і регулярно повертаються. Але деяких туристів Мальдіви не вразили через завищену вартість. Локація здатна приголомшити, але у Південно-Східній Азії чи навіть на тихоокеанських островах є багато інших схожих місць, куди можна поїхати набагато дешевше.

Відпочинок на Мальдівах. Фото: Tripadvisor

Літня путівка на 6 днів обійдеться українцям мінімум у 155 000 грн. Стільки коштує проживання в готелі Shoreline Grand Thoddoo Guest House, який обслуговує гостей за системою "все включено". Середня вартість подорожі для двох людей становить 190 000 грн у 2025 році.

Вартість турів на Мальдіви у 2025 році. Фото: скриншот

Дубай

Ще одне культове серед мандрівників місце, популярність якого зумовлена показним люксом. Туристи скаржилися на помпезність курорту, де все надто дороге, але водночас порожнє і бездушне. Хтось назвав Дубай "величезним торговим центром під відкритим небом".

Відпочинок у Дубаї. Фото: Tripadvisor

За проживання у тризірковому готелі Arabian Park доведеться заплатити 50 000 грн (шість ночей), це найдешевший варіант. Обслуговування за системою "все включено" обійдеться українцям у 100 000 грн і більше.

Вартість турів у Дубай. Фото: скриншот

Сейшельські острови

Там розкішні пляжі, але відпочинок неймовірно дорогий, за словами одного туриста. Курорт часто називають "райським місцем", як і Мальдіви. Проблема в тому, що окрім "звичайного сидіння на піску перед океаном", там більше нічим зайнятися. Тому космічна вартість путівок не виправдана. Плюс послуги таксі обійдуться дуже дорого.

Відпочинок на Сейшельських островах. Фото: Tripadvisorу Дубаї

Навіть зі знижкою подорож на Сейшельські острови коштуватиме 180 000 грн (шість ночей). Проживання в деяких п’ятизіркових готелях обійдеться у 450 000 грн і більше. Середня ціна відпочинку — 250 000 грн для двох людей.

Вартість турів на Сейшельські острови у 2025 році. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчителі можуть обрати бюджетні напрямки для відпочинку влітку. Європа пропонує безліч локацій, де поєднуються культурна спадщина, історичні пам’ятки і сучасні блага цивілізації. Педагоги отримають незабутні враження від подорожі.

Також ми писали, що на популярному курорті Хорватії діє заборона на носіння занадто відвертого одягу в магазинах і ресторанах. Бікіні на острові Хвар може призвести до штрафу в розмірі 600 євро. А ходіння в центрі міста без сорочки карається штрафом на суму 500 євро.