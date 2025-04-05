Куди поїхати вчителю у відпустку — три бюджетні напрями, щоб відпочити від дітей

Відпочинок у Європі. Фото: Tripadvisor

Українці навіть в умовах повномасштабної війни планують відпустку. Людям потрібно відпочивати від сумних реалій та робочих проблем. Вчителі не виключення, бо постійний контакт із дітьми вимагає регулярного перезавантаження. Постає питання, який недорогий напрямок обрати педагогу у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, куди поїхати у відпустку вчителю.

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Напрямки бюджетної відпустки у 2025

Згідно з інформацією Міністерства освіти і науки України, середня зарплата вчителя становить трохи більше 13 000 грн/міс. Враховуючи дохід, ми не будемо радити дорогі напрямки в Європі, а зосередимося на бюджетних маршрутах. Вчителі витратять на поїздку кілька сотень євро, але зможуть відпочити від метушні у школі.

Вільнюс, Литва

Поїздка у Вільнюс, Литва. Фото: Tripadvisor

Це невелике місто з багатьма симпатичними будиночками, компактними вулицями і цікавими культурними пам’ятками. Чого лише вартує готичний Костел святої Анни з червоної цегли, будівля Вільнюського університету чи Вежа Гедиміна на Замковій горі, звідки відкриваються прекрасні краєвиди.

Вартість проживання у Вільнюсі. Фото: скриншот

Одномісний номер зі спільною ванною кімнатою в готелі обійдеться у 36 євро. Хоча можна знайти кімнату всього за 15 євро, це залежить від розташування приміщення. Бюджетні номери з окремою ванною коштують від 50 євро.

Лісабон, Португалія

Поїздка у Лісабон, Португалія. Фото: Tripadvisor

Більшість визначних пам'яток розміщені компактно, в пішій доступності одна від одної. Наприклад, туристичний район Байша здатен похвалитися Тріумфальною Аркою Авгушта, збудованою на честь відновлення Лісабону після землетрусу, а також великою кількістю ресторанів і магазинів. Не можна не побувати біля ліфта-підйомника, який конструкцією нагадує Ейфелеву вежу.

Вартість проживання у Лісабоні. Фото: скриншот

Невибагливий одномісний номер коштує 34 євро в середньому. За 50 євро можна зняти стандартну готельну кімнату зі спільною ванною недалеко від центру Лісабону.

Лілль, Франція

Поїздка у Лілль, Франція. Фото: Tripadvisor

Це місто на півночі Франції, яке вважають одним із культурних столиць країни. Туристи обов’язково повинні побачити собор Нотр-Дам-де-ла-Трей, прикрашений всередині чудовими мозаїками та вітражами. Плюс не завадить відвідати Стару біржу — величну споруду середини XVII століття, що складається з 24-х будинків, об’єднаних у чотирикутний комплекс із внутрішнім двором.

Стандартна одномісна кімната буквально в центрі міста коштує 65 євро. Можна знайти варіанти дешевше, зокрема місце в загальному номері гуртожиткового типу за 32 євро.

Вартість проживання у місті Лілль. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть обрати відпочинок на круїзному лайнері. П’ятиденна поїздка зі Стамбула до Греції та Італії у травні 2025 року коштує від 435 євро. У ціну включено проживання, харчування, розваги та доступ до інфраструктури на лайнері.

Також ми писали, що повинні знати вчителі про своє грошового забезпечення у 2025 році. Зокрема, педагогів хвилюють питання надбавок, нової доплати за роботу в несприятливих умовах та потенційних змін у доходах.