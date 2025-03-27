Google додає ШІ для зручного планування мандрівок — як він допоможе

Офіс компанії Google в Канаді. Фото: Unsplash

Google розширює можливості сервісів Пошук, Карти та Gemini, щоб спростити процес планування літніх мандрівок. Деякі з новинок працюють на базі штучного інтелекту і з'являються на тлі зростання популярності інструментів на кшталт ChatGPT для допомоги у складанні туристичних маршрутів.

Про це пише TechCrunch.

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Як Google допоможе у плануванні подорожей

У розділі AI Overviews (швидкий огляд інформації у верхній частині сторінки результатів) тепер можна дістати ідеї для подорожей у різних регіонах та країнах. Наприклад, якщо ввести запит: "Створити маршрут для Коста-Рики з акцентом на природі", система згенерує добірку рекомендацій. Потім користувач зможе розглянути світлини, прочитати відгуки й переглянути локації на інтерактивній мапі.

Якщо знайдений варіант подорожі вас зацікавив, передбачена опція "Export": вона дає змогу поділитися маршрутом через Google Документи або Gmail. Крім того, план поїздки можна зберегти як власний список у Google Карти. Наразі функція доступна для англомовних запитів у США, як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях.

Також Google відкриває безплатний доступ до інструменту Gems, що належить до екосистеми Gemini. Ця функція дозволяє створювати індивідуальних ШІ-експертів під будь-які потреби, зокрема й для планування подорожі. Відтепер користувач може, наприклад, налаштувати віртуального помічника, який допоможе обрати місце для відпочинку та порекомендує, що взяти з собою в дорогу.

Google вже давно підтримує повідомлення про зниження цін на авіаквитки, а тепер аналогічна опція з'являється і для готелів. Потрібно лише вказати дати й напрямок поїздки, а також застосувати потрібні фільтри — від кількості зірок до наявності виходу на пляж. Якщо вартість номера почне падати, система надішле сповіщення електронною поштою. Ця можливість з'явиться цього тижня у всьому світі, як для мобільних, так і для десктопних версій браузера.

Аби не загубити ідеї, які ви зазвичай "запам'ятовуєте" через скриншоти, Google Карти тепер може аналізувати зображення у вашій галереї й розпізнавати на них місця, що можуть бути цікавими для майбутньої поїздки. Користувачі зможуть переглянути знайдені локації й додати потрібні адреси до списку, а потім побачити їх на карті.

Нагадаємо, Google продовжує розвивати свої технології зі штучним інтелектом. Компанія випустила модель Gemini 2.5, яка обходить більшість конкурентів у можливостях кодування, математиці та науці.

Також ми писали, що Google продовжує розширювати можливості штучного інтелекту в Gemini Live. Тепер він може "бачити" через вашу камеру та екран смартфона й обробляти запити в реальному часі.