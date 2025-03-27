Google добавляет ИИ для удобного планирования путешествий — как он поможет

Офис компании Google в Канаде. Фото: Unsplash

Google расширяет возможности сервисов Поиск, Карты и Gemini, чтобы упростить процесс планирования летних путешествий. Некоторые из новинок работают на базе искусственного интеллекта и появляются на фоне роста популярности инструментов вроде ChatGPT для помощи в составлении туристических маршрутов.

Об этом пишет TechCrunch.

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Как Google поможет в планировании путешествий

В разделе AI Overviews (быстрый обзор информации в верхней части страницы результатов) теперь можно получить идеи для путешествий в разных регионах и странах. Например, если ввести запрос: "Создать маршрут для Коста-Рики с акцентом на природе", система сгенерирует подборку рекомендаций. Затем пользователь сможет рассмотреть фотографии, прочитать отзывы и просмотреть локации на интерактивной карте.

Если найденный вариант путешествия вас заинтересовал, предусмотрена опция "Export": она позволяет поделиться маршрутом через Google Документы или Gmail. Кроме того, план поездки можно сохранить как собственный список в Google Карты. Сейчас функция доступна для англоязычных запросов в США, как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Также Google открывает бесплатный доступ к инструменту Gems, который относится к экосистеме Gemini. Эта функция позволяет создавать индивидуальных ИИ-экспертов под любые потребности, в том числе и для планирования путешествия. Теперь пользователь может, например, настроить виртуального помощника, который поможет выбрать место для отдыха и порекомендует, что взять с собой в дорогу.

Google уже давно поддерживает уведомления о снижении цен на авиабилеты, а теперь аналогичная опция появляется и для отелей. Нужно лишь указать даты и направление поездки, а также применить нужные фильтры — от количества звезд до наличия выхода на пляж. Если стоимость номера начнет падать, система пришлет оповещение по электронной почте. Эта возможность появится на этой неделе во всем мире, как для мобильных, так и для десктопных версий браузера.

Чтобы не потерять идеи, которые вы обычно "запоминаете" через скриншоты, Google Карты теперь может анализировать изображения в вашей галерее и распознавать на них места, которые могут быть интересными для будущей поездки. Пользователи смогут просмотреть найденные локации и добавить нужные адреса в список, а затем увидеть их на карте.

Напомним, Google продолжает развивать свои технологии с искусственным интеллектом. Компания выпустила модель Gemini 2.5, которая обходит большинство конкурентов в возможностях кодирования, математике и науке.

Также мы писали, что Google продолжает расширять возможности искусственного интеллекта в Gemini Live. Теперь он может "видеть" через вашу камеру и экран смартфона и обрабатывать запросы в реальном времени.