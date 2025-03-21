Google оновлює пошук у Gmail — ШІ допоможе швидше знаходити потрібні листи

Сервіс Gmail на екрані монітора. Фото: Unsplash

Google запроваджує вдосконалений пошук у Gmail для Android, iOS та вебверсії, який використовує штучний інтелект, щоб показувати найрелевантніші результати швидше. Раніше пошук у Gmail працював за двома принципами: відображав листи у хронологічному порядку за ключовими словами або групував їх у розділі "Найкращі результати", а потім показував решту.

Про це пише 9to5Google.

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Тепер алгоритми враховуватимуть не лише ключові слова, а й такі фактори, як свіжість листів, кількість відкриттів, частоту взаємодії з відправниками та інші критерії. Це дозволить швидше знаходити потрібні повідомлення, розміщуючи їх у верхній частині результатів.

Новий алгоритм пошуку в Gmail за допомогою ШІ. Фото: 9to5Google

У Gmail з'явиться новий випадаючий список "Найрелевантніші" під рядком пошуку, а також карусель фільтрів. Водночас користувачі все ще зможуть переглядати листи у звичному форматі за "Останніми".

Оновлення вже почало розгортатися для користувачів з особистими акаунтами Google по всьому світу. У майбутньому воно стане доступним і для бізнес-користувачів. Поки ця функція з'явилася ще не на всіх пристроях.

Нагадаємо, електронна пошта є одним з найкращих способів вести офіційне спілкування. Щодня користувачі отримують багато електронних листів по роботі, найважливіші з яких іноді можна втратити.

Також ми писали, що користувачі Gmail отримали нову функцію, яка створена на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер вони можуть додавати події до Google Календаря безпосередньо з електронного листа з цією подією.