Як відновити втрачену пошту в Gmail — 8 простих способів

Додаток Gmail на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Одним з найкращих способів офіційного спілкування є електронна пошта. Щодня люди отримують багато електронних листів з роботи, банків та магазинів. Однак іноді найважливіші з них можна втратити.

Про те, як швидко відновити втрачену пошту в Gmail, пише Technology Personalized.

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Перевірте теку "Спам"

Здебільшого в "Спам" потрапляють листи з ненадійних джерел, які Gmail розпізнає як небажані. Google може блокувати листи, які містять підозрілу тему або зміст, шкідливе вкладення, позначені як спам іншими користувачами або отримані з доменів, які не мають належних налаштувань безпеки.

Щоб перейти до теки "Спам", натисніть гамбургер-меню (три риски) поряд з логотипом Gmail, прокрутіть вниз та натисніть "Більше", а потім перейдіть до "Спам" — там може зберігатися ваш лист, що загубився.

Здійсніть пошук листів

Якщо запам'ятали зміст листа або електронну пошту відправника, можна знайти його в рядку пошуку. Він відображатиме листи в усіх теках вашої пошти.

Рекомендується використовувати фільтри "Є слова", "Немає слів", "Розмір" тощо.

Перевірте теку "Кошик"

Тека "Кошик" містить всі електронні листи, які були видалені протягом останніх 30 днів.

Якщо ви випадково видалили необхідний лист, його можна знайти саме в ній. Важливо встигнути знайти його до того, як відбудеться повне автоматичне видалення.

Щоб перейти до теки "Кошик", натисніть гамбургер-меню та знайдіть її в бічному меню або введіть "in:trash" у рядку пошуку.

Перевірте всю пошту

Подібно до тек "Кошик" та "Спам", можна побачити теку "Вся пошта" на лівій панелі Gmail.

Для спрощення пошуку можна використовувати фільтри "Від кого", "Має вкладення", "Будь-коли" тощо.

Перевірте сховище Gmail

Сховище Gmail не безмежне, і коли воно переповнюється, ви перестаєте отримувати нові листи, про що ви та відправник отримаєте сповіщення.

Переконайтеся, що не пропустили подібне сповіщення і маєте достатній обсяг пам'яті для отримання нових листів.

Перевірте наявність фільтрів і заблокованих адрес

Gmail надає користувачам можливість фільтрувати та блокувати певні адреси електронної пошти, тоді вони не потраплятимуть до теки "Вхідні", а одразу переходитимуть до "Архівні".

Перевірте, чи не встановили ви фільтри, перейшовши до налаштувань Gmail з іконки шестерні у верхньому правому куті сервісу.

Перевірте параметри переадресації

Якщо у вас налаштована переадресація за допомогою POP та IMAP у налаштуваннях Gmail або ви вирішили видалити переадресовані листи, можливо, ви їх втратили.

Потрібно перевірити налаштування переадресації та подивитися, чи не були вони переадресовані на іншу адресу. Якщо так, потрібно отримати доступ до цієї адреси та знайти потрібні листи.

Скористайтеся утилітою Gmail Recovery Tool

Якщо жоден зі способів не допомагає, залишається єдиний варіант — скористатися утилітою Gmail Recovery Tool. Вона допомагає відновити листи, які були назавжди видалені протягом останніх 30 днів.

На сторінці інструменту для відновлення увійдіть у свій Gmail та дозвольте програмі перевірити всі видалені електронні листи.

Нагадаємо, користувачі Gmail отримали нову корисну функцію на базі штучного інтелекту Gemini. Тепер можна додавати події з електронних листів до Google Календаря.

Також ми писали, що Google планує оновити правила безпеки Gmail для всіх користувачів. Компанія готується відмовитися від SMS-повідомлень для підтвердження входу до електронної пошти.