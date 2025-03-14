Как восстановить потерянную почту в Gmail — 8 простых способов

Приложение Gmail на экране смартфона. Фото: Unsplash

Одним из лучших способов официального общения является электронная почта. Ежедневно люди получают много электронных писем с работы, банков и магазинов. Однако иногда самые важные из них можно потерять.

О том, как быстро восстановить потерянную почту в Gmail, пишет Technology Personalized.

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Проверьте папку "Спам"

В основном в "Спам" попадают письма из ненадежных источников, которые Gmail распознает как нежелательные. Google может блокировать письма, которые содержат подозрительную тему или содержание, вредоносное вложение, помечены как спам другими пользователями или получены с доменов, не имеющих надлежащих настроек безопасности.

Чтобы перейти в папку "Спам", нажмите гамбургер-меню (три черточки) рядом с логотипом Gmail, прокрутите вниз и нажмите "Больше", а затем перейдите в "Спам" — там может храниться ваше потерявшееся письмо.

Осуществите поиск писем

Если вы запомнили содержание письма или электронную почту отправителя, вы можете найти его в строке поиска. Она будет отображать письма во всех папках вашей почты.

Рекомендуется использовать фильтры "Есть слова", "Нет слов", "Размер" и т.д.

Проверьте папку "Корзина"

В папке "Корзина" содержатся все электронные письма, которые были удалены за последние 30 дней.

Если вы случайно удалили необходимое письмо, его можно найти именно в ней. Важно успеть найти его до того, как произойдет полное автоматическое удаление.

Чтобы перейти к папке "Корзина", нажмите гамбургер-меню и найдите ее в боком меню или введите "in:trash" в строке поиска.

Проверьте всю почту

Подобно папкам "Корзина" и "Спам", можно увидеть папку "Вся почта" на левой панели Gmail.

Для упрощения поиска можно использовать фильтры "От кого", "Имеет вложения", "Когда-либо" и т.д.

Проверьте хранилище Gmail

Хранилище Gmail не безгранично, и когда оно переполняется, вы перестаете получать новые письма, о чем вы и отправитель получите уведомление.

Убедитесь, что вы не пропустили подобное уведомление и имеете достаточный объем памяти для получения новых писем.

Проверьте наличие фильтров и заблокированных адресов

Gmail предоставляет пользователям возможность фильтровать и блокировать определенные адреса электронной почты, тогда они не будут попадать в папку "Входящие", а сразу будут переходить в "Архивные".

Проверьте, не установили ли вы фильтры, перейдя в настройки Gmail с иконки шестеренки в верхнем правом углу сервиса.

Проверьте параметры переадресации

Если у вас настроена переадресация с помощью POP и IMAP в настройках Gmail или вы решили удалить переадресованные письма, возможно, вы их потеряли.

Вам нужно проверить настройки переадресации и посмотреть, не были ли они переадресованы на другой адрес. Если да, нужно получить доступ к этому адресу и найти нужные письма.

Воспользуйтесь утилитой Gmail Recovery Tool

Если ни один из способов не помогает, остается единственный вариант — воспользоваться утилитой Gmail Recovery Tool. Она помогает восстановить письма, которые были навсегда удалены в течение последних 30 дней.

На странице инструмента для восстановления войдите в свой Gmail и позвольте программе проверить все удаленные электронные письма.

Напомним, пользователи Gmail получили новую полезную функцию на базе искусственного интеллекта Gemini. Теперь можно добавлять события из электронных писем в Google Календарь.

Также мы писали, что Google планирует обновить правила безопасности Gmail для всех пользователей. Компания готовится отказаться от SMS-сообщений для подтверждения входа в электронную почту.