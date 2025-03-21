Google обновляет поиск в Gmail — ИИ поможет быстрее находить нужные письма

Сервис Gmail на экране монитора. Фото: Unsplash

Google вводит усовершенствованный поиск в Gmail для Android, iOS и веб-версии, который использует искусственный интеллект, чтобы показывать самые релевантные результаты быстрее. Ранее поиск в Gmail работал по двум принципам: отображал письма в хронологическом порядке по ключевым словам или группировал их в разделе "Лучшие результаты", а затем показывал остальные.

Об этом пишет 9to5Google.

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Теперь алгоритмы будут учитывать не только ключевые слова, но и такие факторы, как свежесть писем, количество открытий, частоту взаимодействия с отправителями и другие критерии. Это позволит быстрее находить нужные сообщения, размещая их в верхней части результатов.

Новый алгоритм поиска в Gmail с помощью ИИ. Фото: 9to5Google

В Gmail появится новый выпадающий список "Самые релевантные" под строкой поиска, а также карусель фильтров. В то же время пользователи все еще смогут просматривать письма в привычном формате по "Последним".

Обновление уже начало разворачиваться для пользователей с личными аккаунтами Google по всему миру. В будущем оно станет доступным и для бизнес-пользователей. Пока эта функция появилась еще не на всех устройствах.

Напомним, электронная почта является одним из лучших способов вести официальное общение. Ежедневно пользователи получают много электронных писем по работе, самые важные из которых иногда можно потерять.

Также мы писали, что пользователи Gmail получили новую функцию, которая создана на базе искусственного интеллекта Gemini. Теперь они могут добавлять события в Google Календарь непосредственно из электронного письма с этим событием.