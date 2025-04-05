Куда поехать учителю в отпуск — три бюджетных направления, чтобы отдохнуть от детей

Отдых в Европе. Фото: Tripadvisor

Украинцы даже в условиях полномасштабной войны планируют отпуск. Людям нужно отдыхать от печальных реалий и рабочих проблем. Учителя не исключение, ведь постоянный контакт с детьми требует регулярной перезагрузки. Возникает вопрос, какое недорогое направление выбрать педагогу в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда поехать в отпуск учителю.

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Согласно информации Министерства образования и науки Украины, средняя зарплата учителя составляет чуть более 13 000 грн/мес. Учитывая доход, мы не будем советовать дорогие направления в Европе, а сосредоточимся на бюджетных маршрутах. Учителя потратят на поездку несколько сотен евро, но смогут отдохнуть от суеты в школе.

Вильнюс, Литва

Поездка в Вильнюс, Литва. Фото: Tripadvisor

Это небольшой город со многими симпатичными домиками, компактными улицами и интересными культурными достопримечательностями. Чего только стоит готический Костел святой Анны из красного кирпича, здание Вильнюсского университета или Башня Гедимина на Замковой горе, откуда открываются прекрасные виды.

Стоимость проживания в Вильнюсе. Фото: скриншот

Одноместный номер с общей ванной комнатой в отеле обойдется в 36 евро. Хотя можно найти комнату всего за 15 евро, это зависит от расположения помещения. Бюджетные номера с отдельной ванной стоят от 50 евро.

Лиссабон, Португалия

Поездка в Лиссабон, Португалия. Фото: Tripadvisor

Большинство достопримечательностей размещены компактно, в пешей доступности друг от друга. Например, туристический район Байша способен похвастаться Триумфальной Аркой Авгушта, построенной в честь восстановления Лиссабона после землетрясения, а также большим количеством ресторанов и магазинов. Нельзя не побывать у лифта-подъемника, который конструкцией напоминает Эйфелеву башню.

Стоимость проживания в Лиссабоне. Фото: скриншот

Непритязательный одноместный номер стоит 34 евро в среднем. За 50 евро можно снять стандартную гостиничную комнату с общей ванной недалеко от центра Лиссабона.

Лилль, Франция

Поездка в Лилль, Франция. Фото: Tripadvisor

Это город на севере Франции, который считают одним из культурных столиц страны. Туристы обязательно должны увидеть собор Нотр-Дам-де-ла-Трей, украшенный внутри великолепными мозаиками и витражами. Плюс не помешает посетить Старую биржу — величественное сооружение середины XVII века, состоящее из 24 домов, объединенных в четырехугольный комплекс с внутренним двором.

Стандартная одноместная комната буквально в центре города стоит 65 евро. Можно найти варианты дешевле, в частности, место в общем номере за 32 евро.

Стоимость проживания в городе Лилль. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут выбрать отдых на круизном лайнере. Пятидневная поездка из Стамбула в Грецию и Италию в мае 2025 года стоит от 435 евро. В цену включено проживание, питание, развлечения и доступ к инфраструктуре на лайнере.

Также мы писали, что должны знать учителя о своем денежном обеспечении в 2025 году. В частности, педагогов волнуют вопросы надбавок, новой доплаты за работу в неблагоприятных условиях и потенциальных изменений в доходах.