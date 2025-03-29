Бюджетні круїзи у 2025 — скільки коштує відпочинок на лайнері та які маршрути найкрасивіші

Круїзні лайнери. Фото: Pexels

Плануючи відпочинок на морі, варто звернути увагу на круїзні подорожі. Не обов’язково обирати відпустку на курорті, адже існує велика кількість бюджетних турів на лайнері. Можна поєднати огляд кількох локацій, користуючись зручностями і розвагами на борту корабля.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують круїзні подорожі та які маршрути бюджетні, але дуже красиві.

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Туреччина, Греція, Італія

П’ятиденна подорож на лайнері MSC Fantasia зі Стамбулу на грецький острів Корфу та в італійське портове місто Барі у травні 2025 році коштуватиме українцям від 435 євро (19 500 грн). У вартість входить проживання у каюті, харчування в ресторані за системою "шведський стіл", розваги на борту (майстер-класи, аеробіка, вечірні вистави, жива музика), відвідування басейну та джакузі, аквапарку і бібліотеки.

Майамі, Багами

Наприкінці вересня 2025 року українці можуть відправитися у подорож Карибським басейном на 5 днів. Маршрут лайнером MSC Seascape почнеться з американської Рив’єри — Майамі, продовжиться в Нассау та в острівних заповідниках Багамських островів. За проживання в найдешевшій каюті потрібно заплатити 518 євро (23 000 грн).

Круїз Майамі – Багами. Фото: Center cruises

Круїз Майамі – Багами. Фото: Center cruises

Круїз Майамі – Багами. Фото: Center cruises

Круїз Майамі – Багами. Фото: Center cruises 1 / 4

Круїз Середземним морем

Протягом шести днів гості лайнера MSC Magnifica подорожуватимуть із мальовничого Марселя (Франція) в іспанську Барселону та італійський Рим. Найдешевша каюта на одну людину обійдеться у 588 євро (26 000 грн). Окремо доведеться заплатити за медичне страхування, трансфер, екскурсії містами та проживання у готелях. Ціна дійсна станом на грудень 2025 року.

Львів, Гамбург, Лісабон

Одинадцятиденний комбінований тур (автобус, круїз, авіа) без нічних переїздів на розкішному лайнері Costa Favolosa обійдеться у 40 900 грн. Під час подорожі заплановане відвідування Німеччини, Франції, Іспанії, Португалії та Молдови. У програму входить триденне перебування в Лісабоні, прогулянки в Берліні, театр шоу-вар'єте, басейни, джакузі та багато іншого.

Круїзний лайнер Costa Favolosa. Фото: poehalisnami.ua

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на головному пляжі L'Albir Beach в Аліканте запровадили сувору заборону. Вже влітку 2025 року відвідувачам не дозволять курити. Порушників штрафуватимуть на 2 000 євро (майже 90 000 грн). Багато інших регіонів Іспанії встановили подібні правила.

Також ми писали, що українці можуть планувати відпочинок на курорті, який обслуговує гостей за системою "все включено". Мешканцям готелів не доведеться хвилюватися за додаткові витрати на харчування, напої, розваги тощо.