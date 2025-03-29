Бюджетные круизы в 2025 — сколько стоит отдых на лайнере и какие маршруты самые красивые

Круизные лайнеры. Фото: Pexels

Планируя отдых на море, стоит обратить внимание на круизные путешествия. Не обязательно выбирать отпуск на курорте, ведь существует большое количество бюджетных туров на лайнере. Можно совместить осмотр нескольких локаций, пользуясь удобствами и развлечениями на борту корабля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят круизные путешествия и какие маршруты бюджетные, но очень красивые.

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Турция, Греция, Италия

Пятидневное путешествие на лайнере MSC Fantasia из Стамбула на греческий остров Корфу и в итальянский портовый город Бари в мае 2025 года будет стоить украинцам от 435 евро (19 500 грн). В цену входит проживание в каюте, питание в ресторане по системе "шведский стол", развлечения на борту (мастер-классы, аэробика, вечерние представления, живая музыка), посещение бассейна и джакузи, аквапарка и библиотеки.

Майами, Багамы

В конце сентября 2025 года украинцы могут отправиться в путешествие по Карибскому бассейну на 5 дней. Маршрут лайнером MSC Seascape начнется с американской Ривьеры — Майами, продолжится в Нассау и в островных заповедниках Багамских островов. За проживание в самой дешевой каюте нужно заплатить 518 евро (23 000 грн).

Круиз Майами – Багамы. Фото: Center cruises

Круиз Майами – Багамы. Фото: Center cruises

Круиз Майами – Багамы. Фото: Center cruises

Круиз Майами – Багамы. Фото: Center cruises 1 / 4

Круиз по Средиземному морю

В течение шести дней гости лайнера MSC Magnifica будут путешествовать из живописного Марселя (Франция) в испанскую Барселону и итальянский Рим. Самая дешевая каюта на одного человека обойдется в 588 евро (26 000 грн). Отдельно придется заплатить за медицинское страхование, трансфер, экскурсии по городам и проживание в отелях. Цена действительна по состоянию на декабрь 2025 года.

Львов, Гамбург, Лиссабон

Одиннадцатидневный комбинированный тур (автобус, круиз, авиа) без ночных переездов на роскошном лайнере Costa Favolosa обойдется в 40 900 грн. Во время путешествия запланировано посещение Германии, Франции, Испании, Португалии и Молдовы. В программу входит трехдневное пребывание в Лиссабоне, прогулки в Берлине, театр шоу-варьете, бассейны, джакузи и многое другое.

Круизный лайнер Costa Favolosa. Фото: poehalisnami.ua

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на главном пляже L'Albir Beach в Аликанте ввели строгий запрет. Уже летом 2025 года посетителям не позволят курить. Нарушителей будут штрафовать на 2 000 евро (почти 90 000 грн). Многие другие регионы Испании установили подобные правила.

Также мы писали, что украинцы могут планировать отдых на курорте, который обслуживает гостей по системе "все включено". Жителям отелей не придется волноваться за дополнительные расходы на питание, напитки, развлечения и т.д.