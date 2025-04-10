Штрафи в Хорватії для туристів — як уникнути зайвих витрат

Туристка відпочиває на пляжі. Фото: Freepik

Багато популярних туристичних напрямків запровадили правила, які забороняють відвідувачам носити занадто відвертий одяг у магазинах та ресторанах. Вони чинні також на одному з популярних курортів Хорватії.

Про це повідомляє Daily Express.

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Штрафи в Хорватії

Зазначається, що отримати кругленький штраф у 600 євро (приблизно 27 600 гривень) за носіння бікіні можна на острові Хвар в Хорватії.

Також туристи, які вирішили без сорочки прогулятися в центрі міста, можуть бути оштрафовані на 500 євро (приблизно 23 000 гривень).

На популярному курорті також штрафують за публічне вживання алкоголю. Порушники мають сплатити 700 євро (близько 32 100 гривень).

Відпочивальники в Хорватії. Фото: blog.valamar.com

На острові Хвар також існують штрафи за винесення мушель благородних перлів за межі пляжу. Він становить 67 євро (приблизно 3000 гривень) за кожну мушлю.

За даними Adriadic Croatia International, ці молюски під загрозою зникнення. Дослідники кажуть, що підвищення температури моря призводить до вимирання черепашки.

Мушлі благородних перлів. Фото: blog.mares.com

Нагадаємо, в яких країнах світу найбільше піклуються про здоров'я своїх громадян. Також ми писали про шокуючі заборони в Сінгапурі.