Штрафы в Хорватии для туристов — как избежать лишних расходов

Туристка отдыхает на пляже. Фото: Freepik

Многие популярные туристические направления ввели правила, которые запрещают посетителям носить слишком откровенную одежду в магазинах и ресторанах. Они действуют также на одном из популярных курортов Хорватии.

Об этом сообщает Daily Express.

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Штрафы в Хорватии

Отмечается, что получить кругленький штраф в 600 евро (примерно 27 600 гривен) за ношение бикини можно на острове Хвар в Хорватии.

Также туристы, которые решили без рубашки прогуляться в центре города, могут быть оштрафованы на 500 евро (примерно 23 000 гривен).

На популярном курорте также штрафуют за публичное употребление алкоголя. Нарушители должны заплатить 700 евро (около 32 100 гривен).

Отдыхающие в Хорватии. Фото: blog.valamar.com

На острове Хвар также существуют штрафы за вынос раковин благородного жемчуга за пределы пляжа. Он составляет 67 евро (примерно 3000 гривен) за каждую раковину.

По данным Adriadic Croatia International, эти моллюски находятся под угрозой исчезновения. Исследователи говорят, что повышение температуры моря приводит к вымиранию ракушки.

Раковины благородного жемчуга. Фото: blog.mares.com

Напомним, в каких странах мира больше всего заботятся о здоровье своих граждан. Также мы писали о шокирующих запретах в Сингапуре.