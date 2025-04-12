Курорты по системе все включено — какой отпуск не стоит своих денег

Шезлонг на пляже. Фото: Tripadvisor

Некоторые популярные курорты, которые обслуживают туристов по системе "все включено", считают переоцененными. Отдыхающие поделились впечатлениями от посещения заветных локаций, но оказалось, что деньги были потрачены зря. Высокие цены не оправдали ожиданий и не стали залогом незабываемых эмоций.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты по системе "все включено" не стоят своих денег.

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Переоцененные курорты

По сообщению Daily Mail, своими впечатлениями от путешествия поделились пользователи портала Reddit. Люди рассказали, почему считают конкретные курорты переоцененными, учитывая собственный неприятный опыт.

Мальдивы

Многие отдыхающие называют остров "райским" и регулярно возвращаются. Но некоторых туристов Мальдивы не впечатлили из-за завышенной стоимости. Локация способна ошеломить, но в Юго-Восточной Азии или даже на тихоокеанских островах есть много других похожих мест, куда можно поехать гораздо дешевле.

Отдых на Мальдивах. Фото: Tripadvisor

Летняя путевка на 6 дней обойдется украинцам минимум в 155 000 грн. Столько стоит проживание в отеле Shoreline Grand Thoddoo Guest House, который обслуживает гостей по системе "все включено". Средняя стоимость путешествия для двух человек составляет 190 000 грн в 2025 году.

Стоимость туров на Мальдивы в 2025 году. Фото: скриншот

Дубай

Еще одно культовое среди путешественников место, популярность которого обусловлена показным люксом. Туристы жаловались на помпезность курорта, где все слишком дорогое, но одновременно пустое и бездушное. Кто-то назвал Дубай "огромным торговым центром под открытым небом".

Отдых в Дубае. Фото: Tripadvisor

За проживание в трехзвездочном отеле Arabian Park придется заплатить 50 000 грн (шесть ночей), это самый дешевый вариант. Обслуживание по системе "все включено" обойдется украинцам в 100 000 грн и больше.

Стоимость туров в Дубай. Фото: скриншот

Сейшельские острова

Там роскошные пляжи, но отдых невероятно дорогой, по словам одного туриста. Курорт часто называют "райским местом", как и Мальдивы. Проблема в том, что кроме "обычного сидения на песке перед океаном", там больше нечем заняться. Поэтому космическая стоимость путевок не оправдана. Плюс услуги такси обойдутся очень дорого.

Отдых на Сейшельских островах. Фото: Tripadvisor в Дубае

Даже со скидкой путешествие на Сейшельские острова будет стоить 180 000 грн (шесть ночей). Проживание в некоторых пятизвездочных отелях обойдется в 450 000 грн и больше. Средняя цена отдыха — 250 000 грн для двух человек.

Стоимость туров на Сейшельские острова в 2025 году. Фото: скриншот

Напомним, учителя могут выбрать бюджетные направления для отдыха летом. Европа предлагает множество локаций, где сочетаются культурное наследие, исторические памятники и современные блага цивилизации. Педагоги получат незабываемые впечатления от путешествия.

Также мы писали, что на популярном курорте Хорватии действует запрет на ношение слишком откровенной одежды в магазинах и ресторанах. Бикини на острове Хвар может привести к штрафу в размере 600 евро. А хождение в центре города без рубашки карается штрафом на сумму 500 евро.