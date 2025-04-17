В Україні змінять правила перевезення тварин в автобусах — деталі

Кіт подорожує в авто. Фото: Freepik

Міністерство розвитку громад та територій підготувало проєкт постанови, яка змінює порядок перевезення домашніх тварин. Він буде стосуватися подорожей в автобусах і таксі.

Відповідний документ був опублікований на офіційному сайті відомства.

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Зазначається, що нові правила стосуватимуться собак, котів, тхорів (фреток), дрібних декоративних птахів, гризунів та кролів, які люди тримають для особистих цілей.

Проєкт передбачає обов'язкову наявність документа, який підтверджує стан здоров'я улюбленця та вакцинації. Окрім того, тварин до 10 кілограмів необхідно буде перевозити у клітці, контейнері, ящику, кошику, рюкзаку, сумці. Власник може перевозити тварину на руках, під сидінням, чи на сусідньому місці за умови його викупу.

Собака подорожує з господарем. Фото: Freepik

Собак до 45 кілограмів дозволять брати в подорож автобусом, проте господарю буде необхідно викупити всі місця, розміщенні блоком поруч. В улюбленця має бути намордник та повідець. При цьому великим та середнім собакам не дозволяється сидіти на автобусних кріслах. Планується дозволити перевезення не більше однієї собаки в салоні (двох за умови, що вони належать одному власнику).

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