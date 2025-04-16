Чи можна подорожувати з дітьми без дозволу батька — правила 2025

Дівчинка чекає в аеропорту на літак. Фото: Freepik

Після початку повномасштабного вторгнення РФ багато українок вивезли своїх малюків за кордон. Через військові дії батькам спростили виїзд за межі України.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи потрібен дозвіл іншого з батьків на виїзд дитини за кордон.

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З перших днів повномасштабного вторгнення РФ законодавці спростили перетин кордону для родин з дітьми. Зокрема, було скасовано норму про нотаріально завірений дозвіл другого з батьків. Проте є винятки, коли документ все ж необхідний.

Відповідно до діючих Правил перетину кордону, особа до 16 років без додаткових документів можуть виїжджати за кордон разом з:

одним із батьків (матір'ю чи батьком);

бабусею чи дідусем;

повнолітнім братом/сестрою;

мачухою або вітчимом.

При перетині кордону неповнолітньому необхідно мати із собою паспорт чи свідоцтво про народження. Родичам дитини варто обов'язково взяти із собою документи, що підтверджують родинні зв'язки.

Проте варто пам'ятати, що окремі країни можуть встановлювати свої правила в'їзду та вимагати додаткові документи, тому краще уточнювати їх перелік перед поїздкою.

Дівчинка з батькаи у відпустці. Фото: Freepik

Письмовий дозвіл батьків необхідний в тому випадку, якщо неповнолітнього супроводжують треті особи (друзі родини, тренер, родичі друзів тощо). Цей документ має бути засвідчений чи нотаріусом, чи органами опіки та піклування.

Після досягнення 16 років підліток має право подорожувати за межами України самостійно.

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