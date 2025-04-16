Можно ли путешествовать с детьми без разрешения отца - правила 2025

Девочка ждет в аэропорту самолет в аэропорту. Фото: Freepik

После начала полномасштабного вторжения РФ многие украинки вывезли своих малышей за границу. Из-за военных действий родителям упростили выезд за пределы Украины.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, нужно ли разрешение другого родителя на выезд ребенка за границу.

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С первых дней полномасштабного вторжения РФ законодатели упростили пересечение границы для семей с детьми. В частности, была отменена норма о нотариально заверенном разрешении второго родителя. Однако, есть исключения, когда документ все же необходим.

Согласно действующим Правилам пересечения границы, лицо до 16 лет без дополнительных документов могут выезжать за границу вместе с:

одним из родителей (матерью или отцом);

бабушкой или дедушкой;

совершеннолетним братом/сестрой;

мачехой или отчимом.

При пересечении границы, несовершеннолетнему необходимо иметь с собой паспорт или свидетельство о рождении. Родственникам ребенка стоит обязательно взять с собой документы, подтверждающие родственные связи.

Однако стоит помнить, что отдельные страны могут устанавливать свои правила въезда и требовать дополнительные документы, поэтому лучше уточнять их перечень перед поездкой.

Девочка с родителями в отпуске. Фото: Freepik

Письменное разрешение родителей необходимо в том случае, если несовершеннолетнего сопровождают третьи лица (друзья семьи, тренер, родственники друзей и т.д.). Этот документ должен быть заверен или нотариусом, или органами опеки и попечительства.

После достижения 16 лет подросток имеет право путешествовать за пределами Украины самостоятельно.

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