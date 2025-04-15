Що подивитись в Лісабоні — бюджетна подорож

Туристка порадила країну, де можна бюджетно відпочити
Через фінанси ми часто відкладаємо омріяні подорожі, які приносять нам незабутні враження. Проте в Європі є доволі бюджетна країна, візит до якої може дозволити собі багато українців.
Користувачка TikTok Sasha Kuzmenko розповіла, чому варто відвідати Португалію.
Мандрівка до Португалії
Дівчина розповіла що Лісабон в Португалії — це найдешевше місто в Європі, яке вона відвідувала. Туристка зізналась, що ціни на таксі та їжу інколи були навіть доступнішими ніж в Україні.
Туристка порадила обов'язково відвідати оглядовий майданчик Порташ ду Сол, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на Атлантичний океан. Поруч із цією локацією роблять смачні місцеві коктейлі, а також мандрівники можуть насолодитися атмосферними вуличками міста.
Дівчина також порекомендувала подивитися в центрі Лісабону старовинний ліфт, який був побудований в 1902 році.
Завершити прогулянку португальським місто туристка порадила на Площі Комерції, де можна насолодитися смачною кухнею.
@aleksa.meow
НАЙгарніша та НАЙдешевша країна🌎😍 А ви хотіли б там побувати?✨ частина 1 🤍 #подорожі #подорожієвропою #подорожісвітом #лайфхакидляподорожей #подорож #португалія🇵🇹 #португалія #лісабон♬ оригінальний звук - Sasha Kuzmenko 2.0 🪐
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