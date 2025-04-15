Что посмотреть в Лиссабоне - бюджетное путешествие

Европейская страна Португалия. Фото: nationalgeographic.com

Из-за финансов мы часто откладываем желанные путешествия, которые приносят нам незабываемые впечатления. Однако в Европе есть довольно бюджетная страна, визит в которую могут позволить себе многие украинцы.

Пользовательница TikTok Sasha Kuzmenko рассказала, почему стоит посетить Португалию.

Реклама

Читайте также:

Путешествие в Португалию

Девушка рассказала что Лиссабон в Португалии — это самый дешевый город в Европе, который она посещала. Туристка призналась, что цены на такси и еду иногда были даже доступнее чем в Украине.

Туристка посоветовала обязательно посетить смотровую площадку Порташ ду Сол, откуда открываются невероятные виды на Атлантический океан. Рядом с этой локацией делают вкусные местные коктейли, а также путешественники могут насладиться атмосферными улочками города.

Девушка также порекомендовала посмотреть в центре Лиссабона старинный лифт, который был построен в 1902 году.

Завершить прогулку по португальскому город туристка посоветовала на Площади Коммерции, где можно насладиться вкусной кухней.

Напомним, редакция Новини.LIVE рассказывала об уникальных местах Украины, которые каждый должен увидеть собственными глазами. Также мы рассказывали, в каких странах мира больше всего заботятся о здоровье своих граждан.