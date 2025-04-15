Что посмотреть в Лиссабоне - бюджетное путешествие

Туристка посоветовала страну, где можно бюджетно отдохнуть
Из-за финансов мы часто откладываем желанные путешествия, которые приносят нам незабываемые впечатления. Однако в Европе есть довольно бюджетная страна, визит в которую могут позволить себе многие украинцы.
Пользовательница TikTok Sasha Kuzmenko рассказала, почему стоит посетить Португалию.
Путешествие в Португалию
Девушка рассказала что Лиссабон в Португалии — это самый дешевый город в Европе, который она посещала. Туристка призналась, что цены на такси и еду иногда были даже доступнее чем в Украине.
Туристка посоветовала обязательно посетить смотровую площадку Порташ ду Сол, откуда открываются невероятные виды на Атлантический океан. Рядом с этой локацией делают вкусные местные коктейли, а также путешественники могут насладиться атмосферными улочками города.
Девушка также порекомендовала посмотреть в центре Лиссабона старинный лифт, который был построен в 1902 году.
Завершить прогулку по португальскому город туристка посоветовала на Площади Коммерции, где можно насладиться вкусной кухней.
@aleksa.meow
Самая красивая и самая дешевая страна🌎😍 А вы хотели бы там побывать? ✨ часть 1 🤍 #путешествия #путешествия #путешествияевропой #путешествиямиром #лайфхакидляподорожей #путешествие #португалія🇵🇹 #португалия #лиссабон♬ оригинальный звук - Sasha Kuzmenko 2.0 ♬🪐
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