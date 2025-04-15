Чому принцеса Діана любила острів Невіс — курорт стане доступнішим

Краєвиди острова Невіс. Фото: inspirato.com

Улюблений тропічний карибський острів принцеси Діани готується до масового напливу фанатів королівської сім'ї. Це пов'язано з тим, що з початку цього року було дано дозвіл на значне розширення аеропорту в Невісі, яке дозволить здійснювати прямі рейси зі США.

Про це пише Daily Mail.

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Справа в тому, що нинішня злітно-посадкова смуга на острові Невіс не може приймати великі літаки, якими літають більшість великих авіакомпаній. Туристам доводиться летіти на сусідні острови, а потім перетинати їх.

Цілком ймовірно, що спрощений маршрут привабить натовпи шанувальників королівської сім'ї, які мріють побачити плантацію Монпельє, де Діана зупинялася з принцами Вільямом і Гаррі, а також інші визначні пам'ятки.

Острів закарбувався в пам'яті королівських шанувальників з тих пір, як у 1993 році Діана шукала розради в той час, коли ходили чутки про розрив її шлюбу з принцом Чарльзом.

Вже будучи дорослими, острів відвідували Вільям і Гаррі. Проте місцеві мешканці донині з любов'ю згадують їх маленькими із матір'ю на пляжах острова або за вечерею в ресторані.

Принцеса Діана з принцами Вільямом і Гаррі на пляжі. Фото: WireImage

Точна дата, коли аеропорт буде готовий, ще не оголошена. Проте наплив туристів, без сумнівів, помітно зросте.

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